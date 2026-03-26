Polacy traktują aktywność fizyczną jako najlepszą formę regeneracji. Nie rezygnują z ruchu podczas urlopów

Aktywny wypoczynek Polaków zyskuje na znaczeniu

Rosnąca popularność segmentu turystyki sportowej to trend ogólnoświatowy. Raport Światowego Forum Ekonomicznego „Sports for People and Planet” ze stycznia 2026 roku wskazuje, że segment ten w ubiegłym roku osiągnął wartość 672 mld dol. i po pandemii COVID-19 stał się najszybciej rozwijającą się gałęzią branży turystycznej. W 2025 roku turystyka sportowa stanowiła 10 proc. globalnych wydatków na podróże, a jej przychody rosły średnio o 28 proc. rocznie od 2020 roku, podczas gdy całej turystyki – o 22 proc.

– W czasie wakacji użytkownicy naszych kart chętnie korzystają z oferty krajowej, także poza miejscem zamieszkania. Teraz, zarówno podczas urlopu, jak i delegacji, będą mogli korzystać z różnorodnych zajęć sportowych i poznawać dany kraj również przez pryzmat popularnych lokalnych dyscyplin sportowych – mówi agencji Newseria Kinga Kołodziej, dyrektorka Działu Relacji z Klientami w Benefit Systems SA.

MultiSport za granicą - nowe możliwości dla użytkowników

Program MultiSport działa na sześciu rynkach: w Polsce, Czechach, Słowacji, Chorwacji, Bułgarii oraz Turcji i dzięki wprowadzeniu międzynarodowej akceptacji kart zapewnia dziś dostęp do ponad 11 tys. obiektów sportowo-rekreacyjnych łącznie na wszystkich tych rynkach. Nowa funkcjonalność oznacza, że użytkownicy programu mogą korzystać z obiektów sportowych poza krajem na takich samych zasadach jak w miejscu zamieszkania.

– Jak wynika z danych GUS, wszystkie rynki, na których operuje MultiSport, znajdują się w pierwszej dziesiątce turystycznych destynacji wybieranych przez Polaków – mówi Kinga Kołodziej.

Z rozwiązania mogą korzystać użytkownicy posiadający w aplikacji mobilnej wirtualną kartę z potwierdzoną tożsamością.

– Mamy dużo satysfakcji z realizacji tego ambitnego i złożonego projektu. Wdrożona funkcjonalność jest intuicyjna i wygodna z perspektywy użytkowników i klientów, którzy aby korzystać z wizyt międzynarodowych, nie muszą wprowadzać żadnych zmian w pakietach benefitowych – podkreśla Anna Bieńkowska, dyrektor ds. rozwoju produktu MultiSport w Benefit Systems. Dostępne obiekty można wyszukiwać za pomocą funkcji Mapa Wizyt Międzynarodowych w aplikacji.

– To dla nas naturalny etap rozwoju i kolejny krok w realizacji strategii biznesowej grupy na lata 2025–2027. Ta zakłada bowiem wzmacnianie pozycji niekwestionowanego lidera na rynku kart sportowych, nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju – wskazuje Emilia Rogalewicz, członek zarządu Benefit Systems SA.

Dziś program MultiSport zyskuje praktyczny, ujednolicony zasięg międzynarodowy, a użytkownicy ofertę o unikatowej skali i dostępności

Mobilność pracowników i trend bleisure napędzają aktywność

Międzynarodowy rozwój karty wpisuje się także w trendy związane z mobilnością pracowników oraz rosnącym znaczeniem prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

– W zeszłym roku w życie weszły zmiany w przepisach ułatwiające tzw. mobilność krótkoterminową i długoterminową wewnątrz Unii Europejskiej dla wysokiej klasy specjalistów. Niebieska Karta UE ma zwiększyć liczbę czasowych przeniesień między oddziałami firm. Nie bez znaczenia pozostają także trendy takie jak „bleisure”, czyli łączenie wyjazdów służbowych z kilkudniowym wypoczynkiem – przypomina Kinga Kołodziej.

Aktywność fizyczna jako regeneracja i profilaktyka zdrowotna

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2024 roku Polacy odbyli blisko 1,5 mln wyjazdów służbowych za granicę. Co piąty z nich trwał od dwóch do czterech dni, a około 100 tys. podróży trwało pięć dni lub dłużej.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie programu MultiSport wynika, że aktywność fizyczna jest jedną z najczęściej wybieranych form wypoczynku. 60 proc. Polaków uważa ruch za skuteczny sposób wypoczywania, a 55 proc. zeszłoroczne wakacje planowało spędzić aktywnie. Eksperci podkreślają, że ma to duże znaczenie profilaktyczne. Jak wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia, aktywność fizyczna pomaga ograniczać ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych, m.in. chorób serca i udaru mózgu oraz cukrzycy typu 2. Z raportu „Korzyści z aktywności fizycznej Polek i Polaków – ocena wpływu na zdrowie, gospodarkę i rynek pracy”, opracowanego przez Instytut Badań Strukturalnych na zlecenie Benefit Systems, wynika, że gdyby co drugi nieaktywny fizycznie mieszkaniec Polski zaczął ćwiczyć, łączna liczba dni absencji chorobowej spadłaby o 14,6 mln dni, co w wymiarze finansowym przełożyłoby się na oszczędności rzędu 1,9 mld zł.

Aktywny wypoczynek jest także postrzegany jako element regeneracji po pracy. Według 96 proc. użytkowników programu MultiSport aktywna forma wypoczynku pomaga lepiej radzić sobie z wyzwaniami zawodowymi po powrocie do obowiązków.

Użytkownicy programu mogą korzystać z różnych form aktywności fizycznej dostępnych w sieci partnerskich obiektów sportowych. Oferta obejmuje m.in. siłownie, kluby fitness, baseny, szkoły tańca czy zajęcia sportów zespołowych. W wielu miejscach dostępne są także aktywności charakterystyczne dla danego kraju lub regionu.

Źródło: Newseria