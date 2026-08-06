Polacy wyciągają jedno urządzenie z szaf. Już nie Thermomix ani air fryer. Teraz króluje kosmiczny spodek z PRL-u

Zapomniany prodiż powraca do łask, podbijając polskie kuchnie po dekadach dominacji nowoczesnych urządzeń.

To kultowe urządzenie okazuje się nieocenionym sprzymierzeńcem w walce z rosnącymi rachunkami za prąd, zużywając znacznie mniej energii niż tradycyjny piekarnik.

Odkryj, ile dokładnie możesz zaoszczędzić i poznaj sprytne triki, które zapewnią idealnie upieczone potrawy w Twoim prodiżu.

Prodiż podbija polskie kuchnie. Coraz więcej osób odkrywa ten zapomniany sprzęt

Prodiż to urządzenie bardzo dobrze znane starszym pokoleniom. W PRL-u królował w polskich domach i praktycznie każda gospodyni domowa znała sekrety jego użytkowania. Uznaje się, że wynalazcą prodiżu był austriacki przedsiębiorca i wynalazca Friedrich W. Schindler, a pierwsze prodiże powstały na początku XX wieku. Jeszcze inne źródła podają, że prodiż został stworzony o wiele lat później, a jego twórcą był czeski elektrotechnik Oldřich Homut. Bez względu kiedy i przez kogo został wynaleziony, prodiż przed dziesięciolecia święcił trumfy w wielu polskich domach. W latach 90-tych popularność prodiży zaczęła stopniowo maleć na rzecz coraz bardziej zaawansowanych piekarników czy kuchenek mikrofalowych. Ostatnie lata w kuchennej modzie zdominowały natomiast urządzenia typu air fryer, czy Thermomix. Okazuje się jednak, że moda na prodiż zaczyna wracać, a to stare urządzenie ma jedną, ogromną przewagę nad innymi.

Ceny prądu w Polsce wciąż potrafią negatywnie zaskakiwać. 1 stycznia 2026 podniesiono opłaty dystrybucyjne oraz opłaty mocowe. Wiele osób poszukuje rozwiązań, które pozwolą oszczędzić i zmniejszyć rachunki za energię elektryczną. Jednym z takich rozwiązań może być właśnie prodiż. Zwykły piekarnik zużywa od 0,8 do 1,5 kWh energii elektrycznej na godzinę, co w sumie daje koszt 1,20–3,50 zł. Prodiż działa oszczędniej i zużywa tylko 0,4 - 0,6 kWh. Jego mniejsze gabaryty sprawiają, że szybciej się nagrzewa. Warto jednak pamiętać, że zużycie prądu zależne jest od modelu, który wybierzemy. Stare prodiże jeszcze z PRL-u mogą okazać się bowiem prawdziwymi pożeraczami energii elektrycznej.

Jak piec w prodiżu?

Aby w pełni wykorzystać potencjał prodiża, pamiętaj o kilku sprawdzonych trikach. Jeśli chcesz uzyskać bardziej chrupiącą skórkę na pieczonym mięsie lub złocisty wierzch ciasta, możesz pod koniec pieczenia lekko uchylić pokrywę, aby odparować nadmiar wilgoci. Warto również eksperymentować z naczyniami żaroodpornymi umieszczanymi wewnątrz prodiża, aby zapobiec przywieraniu i ułatwić czyszczenie. Użytkownicy prodiży często popełniają kilka typowych błędów, które mogą wpłynąć na jakość potraw. Jednym z nich jest zbyt częste podnoszenie pokrywy podczas pieczenia – każdorazowo powoduje to znaczną utratę ciepła i wydłuża czas przygotowania. Innym błędem jest przeładowywanie prodiża; zbyt duża ilość jedzenia utrudnia cyrkulację gorącego powietrza i może prowadzić do nierównomiernego upieczenia. Pamiętaj też, by regularnie czyścić wnętrze urządzenia, aby resztki jedzenia nie przypalały się i nie wpływały na smak kolejnych potraw.

Jak działa prodiż? Budowa i zasada działania

Sekret skuteczności prodiża tkwi w jego genialnie prostej konstrukcji. Urządzenie składa się zazwyczaj z metalowej misy, w której umieszcza się potrawę, oraz pokrywy z wbudowaną grzałką. To właśnie w pokrywie umieszczony jest element grzewczy, który stanowi serce urządzenia. Całość zasilana jest za pomocą odłączanego kabla, co ułatwia przechowywanie sprzętu.

Zasada działania opiera się na cieple generowanym głównie z góry. Grzałka w pokrywie równomiernie opieka potrawę, co sprawia, że mięsa stają się soczyste, a ciasta mają idealnie zarumieniony wierzch. Temperatura wewnątrz naczynia zazwyczaj osiąga od 150 do 200°C, co jest optymalne dla większości dań i wypieków. Brak skomplikowanej elektroniki i prosta cyrkulacja gorącego powietrza to klucz do jego niezawodności i energooszczędności.

Co można przygotować w prodiżu? Od ciast po pieczone mięsa

Prodiż to niezwykle wszechstronne urządzenie, które sprawdzi się w przygotowaniu szerokiej gamy potraw, daleko wykraczającej poza tradycyjne ciasta. Z powodzeniem można w nim upiec domowy chleb, bułki czy ciasta drożdżowe. Jest również idealny do dań obiadowych – przygotujesz w nim soczystego kurczaka w całości, pieczeń wieprzową czy aromatyczne zapiekanki makaronowe i warzywne.

Jego możliwości nie kończą się na pieczeniu. Prodiż świetnie nadaje się do duszenia mięs i warzyw, a także do odgrzewania potraw, stanowiąc ekonomiczną alternatywę dla piekarnika czy kuchenki mikrofalowej. Niektóre modele, wyposażone w dodatkowe akcesoria, pozwalają nawet na grillowanie. Dzięki temu to jedno, niewielkie urządzenie może z powodzeniem zastąpić kilka innych w małej kuchni lub na działce.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie prodiża? Praktyczny poradnik

Decydując się na zakup prodiża, warto przemyśleć kilka kluczowych kwestii, aby urządzenie idealnie wpisało się w nasze potrzeby. Podstawą jest pojemność – inne potrzeby będzie miała osoba piekąca okazjonalnie, a inne duża rodzina. Zwróć uwagę także na moc urządzenia, która wpływa na szybkość nagrzewania i równomierność pieczenia. Warto sprawdzić, z jakiego materiału wykonano prodiż. Tradycyjne modele były aluminiowe, ale nowoczesne wersje często posiadają powłoki nieprzywierające lub są wykonane ze stali nierdzewnej, co ułatwia czyszczenie i zwiększa bezpieczeństwo.

Współczesne prodiże oferują również udogodnienia, których brakowało w starszych modelach. Przydatnym elementem jest wizjer w pokrywie, pozwalający kontrolować potrawę bez utraty ciepła. Niektóre zestawy zawierają dodatkowe akcesoria, takie jak kratki czy specjalne formy, które rozszerzają jego funkcjonalność. Na koniec upewnij się, że urządzenie jest łatwe w czyszczeniu i posiada stabilne uchwyty, co ułatwi jego przenoszenie.

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