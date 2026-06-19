Polak na zakupach w internecie zmienia reguły gry - kupuje z planem, a nie pod wpływem chwili

Paradoks koszyka: wydajemy więcej, ale kupujemy mniej

Dane z badania HarrisX pokazują wyjątkowy profil polskiego konsumenta, który łączy dwa pozornie wykluczające się trendy. Z jednej strony aż 41 procent badanych w Polsce przyznaje, że wydaje więcej na pojedyncze zamówienie niż rok temu (to najwyższy wynik w całej Europie, gdzie średnia wynosi około 28 procent). Z drugiej strony aż 67 procent Polaków jednocześnie ogranicza zakupy produktów nieistotnych, co również stawia nasz kraj na pozycji europejskiego lidera oszczędności (dla porównania w Niemczech ten wskaźnik wynosi 53,7 procent, a w Holandii 41,9 procent). Polscy klienci rezygnują więc z zakupów spontanicznych, ale kiedy już zdecydują się na konkretny produkt, wybierają go świadomie i są gotowi przeznaczyć na niego większy budżet.

– Klienci w Polsce to partnerzy o niezwykle wysokiej świadomości. Nie kupują pod wpływem nagłego impulsu, lecz precyzyjnie planują wydatki i uważnie weryfikują każdą promocję. Nasz coroczny festiwal okazji Prime Day w sklepie Amazon.pl został zaprojektowany tak, aby wspierać te strategiczne nawyki zakupowe. Wydarzenie, trwające w tym roku aż cztery dni, daje czas na spokojną analizę i podjęcie

decyzji bez presji, a funkcje, takie jak „Obserwuj okazje” czy „Lista życzeń”, ułatwiają wygodne śledzenie promocji. Z kolei subskrypcja Amazon Prime, gwarantująca szybką i darmową dostawę bez minimalnej kwoty zamówienia, daje kupującym coś niezwykle cennego – spokój i kontrolę. Prime Day pokazuje po raz kolejny, że nowoczesne rozwiązania i wyjątkowe okazje mogą idealnie współgrać z przemyślanymi wyborami – mówi Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, dyrektorka zarządzająca Amazon.pl.

74% Polaków porównuje ceny - zakupy zaplanowane co do grosza

Przed podjęciem decyzji klient w Polsce wykonuje szczegółową analizę - aż 74 procent z nich regularnie porównuje ceny w wielu sklepach internetowych, a 62 procent poświęca znacznie więcej czasu na czytanie recenzji i sprawdzanie specyfikacji produktów niż jeszcze rok temu. Dodatkowo 31 procent z nas sprawdza ceny z dużym wyprzedzeniem, aby zweryfikować realność promocji, a 32 procent przygotowuje precyzyjne listy zakupów przed nadchodzącymi wydarzeniami. Co więcej, 30 procent konsumentów w Polsce celowo czeka na okresy promocyjne, a 25 procent rzadko płaci pełną cenę, jeśli wie, że zbliża się festiwal okazji. Te nawyki sprawiają, że klienci bardzo chętnie sięgają po rozwiązania ułatwiające sprawne planowanie. Na popularności zyskują funkcje takie jak „Listy życzeń” z automatycznymi powiadomieniami o obniżkach czy opcja „Obserwuj okazje”, która pozwala wygodnie monitorować czasowe promocje bezpośrednio w aplikacji mobilnej Amazon.pl lub na stronie internetowej, bez konieczności ciągłego odświeżania.

68% polega na opinii znajomych – technologia tak, ale na własnych zasadach

Nowe technologie na stałe weszły już do repertuaru Polaków w trakcie zakupów, ale oczekują jednak, że będą one pełniły rolę pomocnego asystenta, a nie decydenta. Chcą, aby technologia wspierała ich w codziennych decyzjach np. poprzez dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji, alertów o okazjach czy ułatwienie wyszukiwania produktów. Jednocześnie Polacy cenią sobie pełną niezależność: badanie Ariadna pokazuje, że dla 68 procent z nich kluczowe są opinie znajomych, a dla 65 procent – recenzje innych kupujących. Z tego powodu klienci chętnie korzystają z takich rozwiązań jak funkcja Amazon Lens (wyszukiwanie obrazem), która w nienachalny sposób dostarczają rzetelnych informacji i ułatwiają szybki research, pozostawiając ostateczny wybór w rękach człowieka.

Czego Polacy oczekują od subskrypcji? Bezpieczeństwo i redukcja stresu

Wygoda i poczucie bezpieczeństwa to podstawa udanych zakupów w sieci. Badanie HarrisX wskazuje, że dla 88 procent Polaków najważniejszą cechą subskrypcji jest bezpłatna dostawa, a dla 84 procent jej szybkość. Co ważne, Polacy bardzo cenią sobie psychologiczny komfort: co 7 z nich ceni subskrypcję za poczucie kontroli, a co 6 za redukcję stresu w sytuacjach nagłej potrzeby. Tę wygodę oferuje m.in. usługa Amazon Prime, która gwarantuje szybkie i darmowe dostawy milionów produktów do Paczkomatów, punktów odbioru i bezpośrednio do domów, bez minimalnej kwoty zamówienia, a także elastyczność w zakresie płatności.

Prime Day 2026: Wyjątkowe wydarzenia i atrakcje

Z okazji Prime Day Amazon.pl przygotował dwie wyjątkowe atrakcje dla klientów w Polsce.

Paczkomat Challenge - gra miejska we współpracy z InPost - ta trwająca 30 dni przygoda zabiera uczestników do gry inspirowanej GeoGuessr. Rozwiązując zagadki lokalizacyjne, uczestnicy trafiają do wybranych Paczkomatów w całej Polsce. Do zdobycia jest aż 150 paczek wypełnionych akcesoriami i gadżetami gamingowymi, a także produktami od zagranicznych marek takich jak Lego, Sony PlayStation, ASUS, a także polskich producentów, m.in. Wessper, Neonail, Trefl czy Moya Matcha oraz czytnikami Kindle i kartami podarunkowymi od Amazon.pl.

Gra towarzyszy Prime Day od 4 czerwca do 7 lipca i angażuje społeczność fanów – jednego z najpopularniejszych polskich twórców internetowych w formacie gier geograficznych.

Prime Day Café – otwarta, letnia strefa Amazon.pl, w której świat offline spotyka się z doświadczeniem zakupów online. Zlokalizowana w Poznaniu w dn. 23-27 czerwca, podczas Malta Festival 2026, to przestrzeń odpoczynku, spotkań i rozrywki, w której odwiedzający w naturalny sposób odkrywają korzyści subskrypcji Amazon Prime i okazje Prime Day. Prime Day Café działa jak wejście do sklepu Amazon.pl – zamiast przeglądać produkty na półkach, goście odkrywają je i „zamawiają" na miejscu. W strefie swoje atrakcje przygotowały polskie marki dostępne na Amazon.pl: Krosno, Trefl, Moya Matcha, Neonail, Play, Neboa i Wessper – od degustacji i warsztatów po gry rodzinne i personalizację produktów.