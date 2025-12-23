Polecone w internecie

e-Doręczenia to usługa, która pozwala na wysyłanie i odbieranie elektronicznych odpowiedników listów poleconych za potwierdzeniem odbioru. Są one tak samo ważne pod względem prawa, jak te w kopertach i tak samo bezpieczne. Możesz wysyłać i odbierać w ten sposób listy od podmiotów publicznych np. urzędu gminy, sądu, ZUS-u. I to właśnie e-Doręczenia od 1 stycznia 2026 r. będą podstawowym (bezpłatnym) kanałem komunikacji między obywatelami a urzędami i instytucjami publicznymi.

Za pośrednictwem Poczty Polskiej, w ramach płatnej usługi e-polecony, możesz komunikować się natomiast z innymi obywatelami i firmami np. bankami.

Takie elektroniczne przesyłki (zarówno w ramach usługi e-doręczenia, jak i e-polecony) docierają do odbiorcy w kilka sekund.

Czego potrzebujesz, by zacząć korzystać z e-Doręczeń?

Komputera, tabletu lub smartfona z dostępem do internetu i podpisu zaufanego lub aplikacji mObywatel. Podpis zaufany możesz uzyskać za pośrednictwem twojej bankowości internetowej lub np. w urzędzie gminy czy ZUS-ie.

Wysyłanie i odbieranie elektronicznych odpowiedników listów poleconych za potwierdzeniem odbioru do i z urzędów publicznych jest bezpłatne. Jeśli jednak chcesz wysłać list do osoby prywatnej, firmy np. ubezpieczyciela czy osoby wykonującej zawód zaufania publicznego np. prawnika, skorzystaj z usługi e-polecony - płacisz wtedy zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej czyli od 1,72 zł brutto.

Jak założyć sobie skrzynkę do e-Doręczeń?

Choć proces może wydawać się skomplikowany, w rzeczywistości jest dość prosty, bo system kieruje cię krok po kroku.

Przygotuj swoje dane kontaktowe

adres e-mail i adres do korespondencji. Pozostałe dane pojawią się automatycznie po zalogowaniu profilem zaufanym.

Startuj ze strony Poczty Polskiej

Wejdź na stronę: edoreczenia.poczta-polska.pl, a następnie kliknij w zakładkę e-Doręczenia.

Teraz pokaże ci się odnośnik „Załóż skrzynkę”. Kliknij.

Odpowiedz na pytania

System każe ci odpowiedzieć na kilka prostych pytań: dla kogo ma być skrzynka np. dla obywatela, czy dla firmy. Jeśli zaznaczysz „dla obywatela”, zostaniesz przekserowany do wniosku. Kliknij w odnośnik „Złóż wniosek”.

Wybierz sposób potwierdzenia tożsamości

Musisz wybrać jedną z możliwości – profil zaufany, aplikacja mObywatel, bankowość elektroniczna, e-Dowód, eID.

Wypełnij wniosek

I podpisz go elektronicznie.

Sprawdź wniosek

Czekaj na potwierdzenie

Potwierdzenie otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku.

Aktywuj skrzynkę do e-Doręczeń:

1. Zaloguj się do serwisu mobywatel.gov.pl.

2. Wejdź w zakładkę Twoje skrzynki w menu bocznym.

3. Kliknij przycisk Aktywuj skrzynkę.

4. Podaj adres e-mail, na który mają być wysyłane powiadomienia.

5. Przed aktywacją zapoznaj się z regulaminem świadczenia usług przez Operatora Wyznaczonego.

6. Kliknij Aktywuj.

Gdy skrzynka będzie aktywna, dostaniesz wiadomość o aktywacji na podany wcześniej adres e-mail. Wtedy możesz zacząć z niej korzystać. Informację o aktywacji dostaniesz też na skrzynkę do e-Doręczeń.

Usługę e-polecony możesz aktywować tak… https://edoreczenia.poczta-polska.pl/e-uslugi/e-polecony/

Oferta e-polecony znajduje się tu: https://epoczta-polska.pl/shop/products