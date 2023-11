Pomysły na świąteczne dekoracje DIY

Wyjmij to z doniczki w grudniu. Storczyk będzie uginać się od kwiatów, aż sąsiadki pękną z zazdrości. Pielęgnacja storczyków

Nastrojowe oświetlenie jest w stanie wprowadzić wyjątkową atmosferę do każdego domu. Zasada jest prosta: im bardziej oryginalne, tym lepiej. Bądź co bądź, nawet dzięki zwykłym świecznikom lub łańcuchom ze światełkami możemy poczuć się w swoich czterech ścianach przytulnie przez cały rok. Dzięki praktycznym narzędziom PARKSIDE, domki-świeczniki na święta Bożego Narodzenia stworzymy dosłownie w mgnieniu oka.

Do ich wykonania potrzebne będzie surowe drewno konstrukcyjne. Należy pociąć je na pożądaną długość, na przykład za pomocą pilarki ukosowej z posuwem PARKSIDE "PZKS 2000".

Następnie, dzięki regulacji nachylenia i laserowi zwiększającemu precyzję cięcia, powierzchnię dachu naszego domku-świecznika należy przyciąć pod kątem 45 stopni.

Aby utrzymać świece stożkowe, które mają być używane, otwory na nie zostały wstępnie wywiercone. Wiertarka stołowa PARKSIDE "PTBM 400" A1 o regulowanej wysokości z pasującymi wiertłami frezowymi PARKSIDE "PSB 3 A1" idealnie nadaje się do wiercenia prostego. Na koniec wystarczy wygładzić szorstkie powierzchnie i ostre krawędzie praktyczną, akumulatorową szlifierką mimośrodkową PARKSIDE 20 V "PAEXS 20-Li B2".

Świąteczny upcykling: dekoracyjna półka z sanek

Z pomocą narzędzi PARKSIDE i w kilku prostych kroków, nawet stare, nieużywane sanki można przekształcić w przyciągającą wzrok, zimową dekorację do domu.

W zależności od naszych osobistych preferencji, sanki można najpierw zeszlifować, nawet w najmniejszych zakamarkach, za pomocą wielofunkcyjnej szlifierki PARKSIDE 3w1 "PMFS 200 C3", a następnie przemalować.

Jeżeli wolimy styl rustykalny, możemy od razu przystąpić do pracy. Sanki powinniśmy najpierw postawić pionowo i dokładnie zmierzyć odległość między płozami a siedziskiem. Następnie, dzięki akumulatorowej pile ręcznej PARKSIDE 12 V, PHKSA 12 B3, powinniśmy przyciąć na odpowiednią długość małe, drewniane deski, które później posłużą nam jako półki. Aby nic się nie chybotało, a zimowa dekoracja służyła nam na następne lata, przycięte deski należy przymocować bezpośrednio do sanek za pomocą kilku śrub i akumulatorowej wiertarko-wkrętarki PARKSIDE 20 V "PABS 20 Li G8".

Prezenty, które sprawią, że serce majsterkowicza zabije szybciej

Niezależnie od tego, czy w okresie okołoświątecznym stawiasz na minimalizm, czy jak największą ilość dekoracji, kreatywne projekty DIY z pewnością Cię uszczęśliwią i ożywią czas oczekiwania na Gwiazdkę. To właśnie prezenty wykonywane ręcznie mają w sobie najwięcej serca, duszy i osobistego charakteru. A czy jest coś bardziej naturalnego niż dzielenie się pasją do majsterkowania z najbliższymi? Wiertarka, wyrzynarka akumulatorowa lub inne praktyczne narzędzia PARKSIDE pod choinką nie tylko wzbogacą każdy warsztat, ale także zainspirują do wspólnych przygód z majsterkowaniem podczas świąt Bożego Narodzenia.