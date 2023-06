Popularny "chwast" zadba o Twoje zdrowie. Polacy mają go na wyciągnięcie ręki, a tak rzadko po niego sięgają. Rośnie nawet w dużych miastach. Pomaga w walce z biegunką

Czym jest szczaw i jak go spożywać?

Szczaw to roślina zielona należąca do rodziny rdestowatych. Obecnie znanych jest około 200 różnych gatunków szczawiu. Zdecydowana większość z nich występuje w klimacie umiarkowanym. W zależności od odmiany można go spożywać jako dodatek do zup i sosów lub na surowo. Szczaw ma także swoje zastosowanie w weterynarii. W kuchni najczęściej wykorzystuje się go do zupy. Można także na jego bazie przygotowywać sosy, sałatki, a nawet dodawać go do koktajli. W Polsce szczaw jest ogólnodostępny i roślin praktycznie wszędzie. Posiadacze działek i ogródków powinni szukać go w trawie. Szczaw rośnie również w dużych miastach. Można go znaleźć w parkach i w pobliży zbiorników wodnych. Najbardziej znana odmiana szczawiu, czyli szczaw zwyczajny ma proste i sztywne łodygi sięgające nawet 1 metra. Liście szczawiu są mięsiste i posiadają strzałkowaty kształt. Owoce szczawiu przypominają orzeszki z czarnymi nasionami w środku.

Jakie wartości odżywcze ma szczaw i kto powinien go spożywać?

Szczaw bogaty jest w szereg witamin oraz przeciwutleniaczy. Jest doskonałym źródłem witaminy C, witaminy A, witamin z grupy C, żelaza, wapnia, cynku, fosforu oraz potasu i magnezu. Zawiera także związki polifenolowe, takie jak flawonoidy oraz antocyjany, które pomagają hamować procesy powstawania komórek nowotworowych. Niektórzy zastanawiają się, czy częste spożywanie szczawiu jest bezpieczne z uwagi na kwas szczawiowy, który w nadmiernej ilości może powodować zaburzenia prac nerek oraz odwapnienie kości. Dodawanie do zupy śmietany ma na celu nie tylko jej zabielenie, ale może redukować poziom niezdrowych kwasów. Wszystkie odmiany szczawiu wykorzystywane są w leczeniu biegówek. Wykazują one działanie ściągające błony śluzowej jelita grubego. Powoduje to zmniejszenie lub całkowite zahamowanie biegunki.

