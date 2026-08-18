Posmaruj tym deskę sedesową i odczekaj. Po 30 minutach będzie tak biała, że zapomnisz, czym są zacieki i osady. Czyszczenie deski sedesowej domowymi sposobami

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-18 12:25

Czyszczenie deski sedesowej to czynność, o której wiele osób zapomina podczas sprzątania toalety. To duży błąd ponieważ deska sedesowa nie tylko zbiera te same zabrudzenia, co muszla klozetowa, ale dodatkowo dotykana jest dłońmi. Ten domowy sposób usunie bakterie, zarazki, a także odkamieni i sprawi, że deska sedesowa będzie biała jak nowa. Czym czyścić deskę sedesową?

Brudna deska sedesowa z żółtymi zaciekami i osadem przy zawiasach. O sposobach na czyszczenie toalety przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
  • Domowa metoda czyszczenia deski sedesowej. Wystarczy popularny owoc i przyprawa
  • Czyszczenie deski sedesowej domowymi sposobami. Coś na większe zabrudzenia

Domowa metoda czyszczenia deski sedesowej. Wystarczy popularny owoc i przyprawa

Deska sedesowa wymaga takiego samego czyszczenia, jak muszla klozetowa. Wiele osób o tym zapomina i podczas sprzątania jedynie ją przeciera. Na desce sedesowej zbierają się te same bakterie oraz zarazki, co w wewnątrz toalety. Przez to jest jest ona dotykana dłońmi należy z jeszcze większą uwagą stosować środki dezynfekujące. Dodatkowo, po wewnętrznej stronie deski sedesowej zbierają się osady z wody, a także kamień. Zwykłe środki czystości nie radzą sobie z tego rodzaju zabrudzeniami. W efekcie, po dłuższym użytkowaniu, deska sedesowa robi się żółta i pokryta nieestetycznymi zaciekami. Jak sobie z tym poradzić?

Do czyszczenia deski sedesowej świetnie sprawdzają się domowe sposoby. Stanowią one rewelacyjne uzupełnienie klasycznej chemii. Pamiętaj jednak, że nigdy nie zastąpią one płynów do WC i innych detergentów. Najlepiej stosować je równolegle, jako dodatek do sprzątania. W przypadku niewielkich zabrudzeń lub jako prewencja genialnie sprawdzi się cytryna i najzwyklejsza sól kuchenna. Cytrynę przekrój na pół, a następnie wsmaruj ją w deskę sedesową. Kwas zawarty w cytrynie rozpuszcza niewielkie osady, a także zmiękcza kamień. Następnie posyp zabrudzenia solą kuchenną i odczekaj około 20 minut. Po tym czasie przemyj całość wodą i gotowe. W razie konieczności może powtórzyć czynność kilkukrotnie. Sok z cytryny oraz sól kuchenna świetnie doczyszczą deskę sedesową pozostawiając ją białą.

Czyszczenie deski sedesowej domowymi sposobami. Coś na większe zabrudzenia

W przypadku dużych zabrudzeń najlepiej jest zdemontować deskę sedesową i namoczyć ją w roztworze wody i wybielacza. To silny środek, który usunie stare zabrudzenia i twardy kamień. Pamiętaj jednak, że wybielacz jest bardzo żrący i zawsze miej na sobie rękawiczki. Do wanny nalej wody, dodaj niewielką ilość wybielacza i przez 30 minut namaczaj deskę sedesową. Po wszystkim dokładnie wypłucz deskę pod bieżącą wodą, aby żrący wybielacz nie podrażnił skóry podczas korzystania z toalety. Ten sposób sprawdzi się w bardzo dużych zabrudzeniach, ale nie jest rekomendowany do regularnego czyszczenia deski sedesowej. 

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