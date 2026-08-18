Posmaruj tym deskę sedesową i odczekaj. Po 30 minutach będzie tak biała, że zapomnisz, czym są zacieki i osady. Czyszczenie deski sedesowej domowymi sposobami

Domowa metoda czyszczenia deski sedesowej. Wystarczy popularny owoc i przyprawa

Czyszczenie deski sedesowej domowymi sposobami. Coś na większe zabrudzenia

Domowa metoda czyszczenia deski sedesowej. Wystarczy popularny owoc i przyprawa

Deska sedesowa wymaga takiego samego czyszczenia, jak muszla klozetowa. Wiele osób o tym zapomina i podczas sprzątania jedynie ją przeciera. Na desce sedesowej zbierają się te same bakterie oraz zarazki, co w wewnątrz toalety. Przez to jest jest ona dotykana dłońmi należy z jeszcze większą uwagą stosować środki dezynfekujące. Dodatkowo, po wewnętrznej stronie deski sedesowej zbierają się osady z wody, a także kamień. Zwykłe środki czystości nie radzą sobie z tego rodzaju zabrudzeniami. W efekcie, po dłuższym użytkowaniu, deska sedesowa robi się żółta i pokryta nieestetycznymi zaciekami. Jak sobie z tym poradzić?

Do czyszczenia deski sedesowej świetnie sprawdzają się domowe sposoby. Stanowią one rewelacyjne uzupełnienie klasycznej chemii. Pamiętaj jednak, że nigdy nie zastąpią one płynów do WC i innych detergentów. Najlepiej stosować je równolegle, jako dodatek do sprzątania. W przypadku niewielkich zabrudzeń lub jako prewencja genialnie sprawdzi się cytryna i najzwyklejsza sól kuchenna. Cytrynę przekrój na pół, a następnie wsmaruj ją w deskę sedesową. Kwas zawarty w cytrynie rozpuszcza niewielkie osady, a także zmiękcza kamień. Następnie posyp zabrudzenia solą kuchenną i odczekaj około 20 minut. Po tym czasie przemyj całość wodą i gotowe. W razie konieczności może powtórzyć czynność kilkukrotnie. Sok z cytryny oraz sól kuchenna świetnie doczyszczą deskę sedesową pozostawiając ją białą.

Czyszczenie deski sedesowej domowymi sposobami. Coś na większe zabrudzenia

W przypadku dużych zabrudzeń najlepiej jest zdemontować deskę sedesową i namoczyć ją w roztworze wody i wybielacza. To silny środek, który usunie stare zabrudzenia i twardy kamień. Pamiętaj jednak, że wybielacz jest bardzo żrący i zawsze miej na sobie rękawiczki. Do wanny nalej wody, dodaj niewielką ilość wybielacza i przez 30 minut namaczaj deskę sedesową. Po wszystkim dokładnie wypłucz deskę pod bieżącą wodą, aby żrący wybielacz nie podrażnił skóry podczas korzystania z toalety. Ten sposób sprawdzi się w bardzo dużych zabrudzeniach, ale nie jest rekomendowany do regularnego czyszczenia deski sedesowej.

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