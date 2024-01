Postaw go na parapecie w domu, a poczujesz jego moc. Kwiat na bogactwo, który przepędzi pecha i niepowodzenia. Przynosi dobrą aurę każdemu domownikowi

Kochana babcia Gienia pokazała mi, jak prać ręczniki. Zamiast płynu do prania wsypuję do pralki ten proszek. Po wyjęciu z pralki ręczniki są śnieżnobiałe i miękkie

Kwiaty na szczęście i bogactwo. Dlaczego warto mieć je w domu?

Rośliny to nieodzowny element ludzkiego życia. Nic dziwnego, że już w czasach starożytnych przypisywano im wyjątkową moc. Wierzono, że posiadają one właściwości, które mogą przyciągnąć szczęście lub zesłać pecha. Do dzisiaj kwiaty pełne są symboliki i często towarzyszą nam podczas ważnych wydarzeń. Popularny skrzydłokwiat przepędza złe moce i gwarantuje emocjonalną równowagę. Doskonale oczyszcza powietrze i zapewnia dobrą aurę w mieszkaniu. Storczyki w feng-shui są symbolem płodności. W starożytności były wręczane nowożeńcom jako przepowiednia udanego i obfitego życia. Z kolei aloes to jeden z najlepszym sposobów przepędzania pecha i zapewniania sobie pomyślności w życiu. Jeżeli chcesz przyciągnąć do siebie szczęście w finansach to powinieneś postawić na parapecie ten jeden, konkretny kwiat.

Postaw go na parapecie, a przyciągnie bogactwo i pieniądze. Kwiat na finanse

Ten kwiat przyciąga pieniądze, że aż jego zwyczajowa nazwa kojarzy się z finansami. Mowa pilea peperomiowata, czyli popularnym pieniążku. Jego nazwa sprawiła, że zaczęto mu przypisywać moc przyciągania pieniędzy. Kwiat ten pojawił się w Europie dzięki misjonarzowi Agnarowi Espegrenowi. Jego naturalnym środowiskiem była Azja. Liście tej rośliny kojarzą się z monetami. Posiadając pieniążka w domu można liczyć na wypchany po brzegi monetami portfel.

