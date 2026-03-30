Postaw przy łóżku i zapomnij o problemach ze snem. Rano obudzisz się pełen energii

Wysypianie się to podstawa dobrego funkcjonowania – wpływa na nasze samopoczucie, zdolność skupienia i odporność.

Dowiedz się, jak ta roślina, dzięki swoim olejkom eterycznym, może pomóc ci zasnąć i dlaczego warto ją mieć w sypialni.

Choć nie zastąpi on zdrowych nawyków snu, może być przyjemnym wsparciem w wieczornym wyciszeniu.

Odpowiedni odpoczynek ma kluczowe znaczenie dla naszego funkcjonowania. W nocy ciało się regeneruje: mięśnie ulegają rozluźnieniu, tkanki się odbudowują, a układ odpornościowy staje się silniejszy. Sen to także czas dla umysłu. Mózg analizuje wspomnienia, porządkuje informacje i przetwarza emocje, co w ciągu dnia skutkuje lepszą pamięcią i zdolnością rozwiązywania problemów. Właściwa dawka wypoczynku minimalizuje lęk, drażliwość i ryzyko depresji. Niestety, szybkie tempo życia, stres i nadmiar bodźców z ekranów sprawiają, że coraz częściej mamy problemy z zaśnięciem. Nasz organizm nie potrafi się wyciszyć i przejść w stan relaksu. Zbyt mała ilość snu prowadzi do spadku odporności, kłopotów z koncentracją i ciągłego zmęczenia, a przewlekła bezsenność zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia otyłości, cukrzycy czy chorób serca.

Zobacz także: Ten napój działa jak eliksir młodości. Japonki piją go każdego dnia

ZDROWY KOKTAJL KASI WĘSIERSKIEJ [ASMR] | ESKA XD - Fit vlog #48

Ta roślina pomoże na bezsenność. Ustaw przy łóżku i ciesz się zdrowym snem

Częste wybudzanie się w nocy i kłopoty z zasypianiem to zmora dzisiejszych czasów, obniżająca jakość życia. Próbujemy ratować się ziołowymi naparami, medytacją czy gorącymi kąpielami. Tymczasem ratunkiem może okazać się niepozorny rozmaryn, kojarzony głównie z kuchnią. Ta popularna przyprawa posiada cenne właściwości wyciszające. Zawarte w niej olejki eteryczne (alfa-pinen, cyneol, kamfen) od wieków stosuje się w aromaterapii ze względu na ich działanie uspokajające i relaksujące. Wdychanie tego zapachu redukuje stres i lęk, co bezpośrednio ułatwia zapadnięcie w sen. Wystarczy umieścić świeżą gałązkę rozmarynu w wazonie lub słoiku i postawić przy łóżku. Uwalniający się powoli aromat zadziała kojąco. Należy jednak pamiętać, że roślina ta jest jedynie dodatkiem do właściwej higieny snu. Podstawą nadal pozostają: unikanie ekranów przed snem, rezygnacja z kofeiny w godzinach wieczornych oraz regularne godziny kładzenia się do łóżka i wstawania.

9