Posyp patelnię odrobiną tego proszku nie doczyść ją po tłuszczu. Usunie tłuszcze bez szorowania. Koniec niekończącego się przecierania. Czyszczenie patelni

Robię to już w lutym z moim cyklamenem, a rozkwita na kolorowo. Urocze kwiaty zdobią mój parapet aż do wiosny. Nawóz do cyklamenu perskiego

1 łyżeczka tego proszku doczyści tłustą patelnię. Koniec z szorowaniem

Zmywanie naczyń to zdecydowanie nie jest ulubiona czynność wielu osób. Zmywarki to prawdziwe ułatwienie. Niestety, nie wszystkie naczynia można myć w zmywarce. Eksperci wskazują, że do zmywarki nie powinno się wkładać patelni. Może ona się uszkodzić i porysować. Zarysowana powierzchnia patelni sprawia, że naczynie nie jest zdatne od użytku. Do czyszczenia patelni powinno się używać miękkich ściereczek. Pod żadnym pozorem nie zeskrobuj zabrudzeń ostrymi przedmiotami.

Doczyszczenie tłustych naczyń to wyzwanie. Patelnia po smażeniu pokrywa się cienką warstwą tłuszczu, którego domycie często graniczy z cudem. Nawet ciepłą woda i najlepszy płyn do naczyń nie zawsze dają sobie radę. Tłusta powłoka i tak pozostaje na patelni. W pozbywaniu się tego rodzaju zabrudzeń pomocna może okazać się soda oczyszczona. Wystarczy, że po gotowaniu lub smażeniu odczekasz aż patelnia wystygnie i wsypiesz do niej 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Dodaj niewielką ilość wody i dokładnie przetrzyj powierzchnię patelni. Tłusty osad rozpuści się, a ty z łatwością go usuniesz.

Namocz ręcznik papierowy i włóż do patelni. Sposób na czyszczenie przypalonej patelni

Zdarza się, że podczas gotowania coś nam się przypali. Czyszczenie tego rodzaju zabrudzeń również nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza, gdy mówimy o zaschniętej i starej spaleniźnie. W takim przypadku najlepiej jest sięgnąć po ocet. Namocz w occie kilka ręczników papierowych i przyłóż na spalone miejsca na patelni. Odczekaj kilkanaście minut, a następnie wszystko dokładnie umyj pod bieżącą wodą. Ocet świetnie rozpuszcza spalony brud i pomaga go usunąć. Sposób ten sprawdzi się nie tylko podczas czyszczenia przypalonej patelni od środka, ale może też pomóc w myciu zabrudzeń od spodu.

Autor: