Posyp tym suche placki na trawniku. Naturalny przyspieszacz wzrostu trawy po upałach. Wystarczy to i kilka dni deszczu, a trawnik znów będzie wyglądał jak murawa piłkarska

Jak pozbyć się suchych placków z trawnika? Domowy nawóz do trawy, który zagęści trawnik i sprawi, że znów się zazieleni

Fala upałów i brak opadów spowodowały, że trawa na trawnikach mocno ucierpiała. Nawet nadchodzące opady nie naprawią skutków suszy. Co ciekawe, intensywne opady deszczu występujące po suszy mogą jedynie zwiększyć problemy. W czasie suszy trawa może zostać poparzona i przestaje rosnąć. Na trawniku pojawiają się prześwity i nieestetyczne, suche placki. Ziemia jest przesuszona i twarda, co sprawia, że woda z opadów nie wchłania się w glebę. Na trawniku mogą powstawać błotne kałuże.

Po fali upałów warto dodatkowo odżywić trawnik. Dzięki temu źdźbła trawy szybko otrzymują potrzebne substancje mineralne i zaczną się odpowiednio regenerować. Pamiętaj jednak, aby niektóre nawozy do trawnika stosować w bezdeszczowe dni. Silne opady deszczu szybko zmyją nawóz i sprawią, że będzie on mniej skuteczny.

Na suche placki na trawniku świetnie sprawdzi się popiół drzewny. To naturalny nawóz wspomagający rozrost trawy. Działa ona szybko i jest bardzo odżywczy. Popiół drzewny zawiera wiele cennych witamin i minerałów, które wspierają rozwój roślin. To między innymi potas, fosfor, wapń i magnez. Składniki te nie tylko wpływają na kondycję i kolor trawy, ale również poprawiają strukturę gleby czyniąc ją bardziej przepuszczalną i napowietrzoną. Dzięki temu lepiej wchłania ona nawozy oraz wodę z opadów.

Przygotowanie nawozu z popiołu drzewnego jest banalnie proste. Ważne jednak, aby sięgnąć po popiół z czystego drewna, bez dodatków w postaci lakierów, farb oraz impregnatów. Do nawożenia nie sprawdzi się także popiół z węgla i innych materiałów wykorzystywanych, na przykład podczas grillowania. Przygotowany popiół drzewny dokładnie pokrusz na drobny proszek. Rozsypuj go po trawniku skupiając się na obszarach wymagających odżywienia. Eksperci wskazują, że około 2 kg popiołu drzewnego wystarcza na 100 m² trawnika. Po zabiegu obficie podlewaj trawnik, aby substancje mineralne przeniknęły do gleby.