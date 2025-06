Poważny problem młodych Polaków. Najnowsze badania nie pozostawiają złudzeń. Są na bakier z myciem zębów

Z raportu pt. „Jak młodzi Polacy dbają o higienę jamy ustnej. Edycja 2025”, przygotowanego przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH i klinikę Implant Medical, wynika, że zaledwie 54,8% młodych Polaków myje zęby pastą dwa razy dziennie. Co gorsza, ta grupa to głównie osoby z wyższym wykształceniem, zarabiające powyżej 9 tys. zł netto i mieszkające w dużych miastach. Oznacza to, że spora część młodych rodaków zaniedbuje podstawową higienę jamy ustnej.

Znam podejście młodych ludzi do tego tematu, więc wynik nie jest dla mnie wielkim zaskoczeniem, ale szczerze mnie niepokoi. Powinniśmy jak najszybciej postawić na edukację, bo prawie połowa Polaków u progu dorosłego życia zbyt rzadko i niedbale myje zęby

– alarmuje dr n. med. Piotr Przybylski z kliniki Implant Medical, współautor raportu.

Statystyki, które dają do myślenia

Pozostałe wyniki badania również nie napawają optymizmem:

19,7% młodych Polaków myje zęby tylko raz dziennie.

9,7% robi to trzy razy dziennie.

4,1% myje zęby codziennie, ale tylko gdy sobie o tym przypomni.

3,8% szczotkuje zęby więcej niż trzy razy dziennie.

3,4% sięga po pastę po każdym posiłku.

2,3% niecodziennie dba o higienę jamy ustnej.

1,1% w ogóle nie myje zębów!

1,1% nie pamięta lub nie umie określić, jak często to robi.

Co ciekawe, częściej kobiety niż mężczyźni myją zęby dwa razy dziennie (61,7% vs. 44,3%). Potwierdza to tezę, że kobiety generalnie przykładają większą wagę do higieny osobistej.

Konsekwencje zaniedbań

Autorzy raportu ostrzegają, że zaniedbania w higienie jamy ustnej mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, wykraczających poza problemy z zębami i dziąsłami. Choroby zębów mogą być powiązane z innymi schorzeniami, w tym nawet nowotworowymi.

Młodzi Polacy słabo myją zęby, bo brakuje im wiedzy na temat skutków zaniedbania higieny jamy ustanej dla całego organizmu. Ponadto chodzi o zwykłe lenistwo

– dodaje dr Przybylski.

Potrzebna edukacja i zmiana nawyków

Wyniki badania jasno wskazują na potrzebę intensywnej edukacji wśród młodych Polaków. Należy uświadamiać im, że dbanie o higienę jamy ustnej to inwestycja w zdrowie na długie lata. Warto również promować dobre nawyki, takie jak regularne wizyty u dentysty i stosowanie odpowiednich produktów do higieny jamy ustnej.

Czy uda się zmienić nawyki młodych Polaków? Czas pokaże. Jedno jest pewne – ignorowanie problemu może mieć poważne konsekwencje dla ich zdrowia w przyszłości.