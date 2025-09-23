Powraca Coca-Cola Warsaw Cookout - kulinarna podróż z gwiazdkami Michelin

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-09-23 7:59

Po sukcesie ubiegłorocznej edycji w Warszawie i wyjątkowym wydarzeniu w Gdańsku, Coca-Cola Warsaw Cookout zagości tym razem w Food Hall Browary Warszawskie (27-28.09). Staną się one sceną dla najlepszych szefów kuchni z całego świata. Wspólnie stworzą unikalne menu serwowane fanom najwyższej jakości tylko w ramach tego wydarzenia.

Coca-Cola Warsaw Cookout

i

Autor: Coca-Cola Warsaw Cookout/ Materiały prasowe

Browary Warszawskie 

27 i 28 września to Browary Warszawskie staną się kulinarnym centrum stolicy. W programie znalazły się popisowe dania pięciu światowej klasy szefów kuchni, reprezentujących Austrię, Włochy, Hiszpanię, Grecję i Polskę.

„Dzięki Coca-Cola Warsaw Cookout można łączyć najlepsze smaki świata z atmosferą miejskich foodhallów. To platforma, na której kulinarne gwiazdy spotykają miłośników kuchni, a każdy uczestnik może poczuć się jak krytyk kulinarny” - dodaje Dominika Telega-Bałdyga, liderka wydarzeń rynkowych w Coca-Cola HBC Polska. 

W ramach Coca-Cola Warsaw Cookout w Food Hall Browary Warszawskie dania przygotują: 

  • Alain Weissgerber – Taubenkobel, Schützen am Gebirge, Austria, 2 gwiazdki Michelin -Alain Weissgerber odkrywa bogactwa Panonii, tworząc klarowne dania z maksymalnie 10 składników. Łączy lokalne produkty z prostotą i unikalnym smakiem natury.
  • Michelangelo Mammoliti – La Rei Natura, Serralunga d’Alba, Włochy, 2 gwiazdki Michelin - Michelangelo Mammoliti opiera kuchnię na naturze, intuicji i własnych uprawach. Łączy lokalne smaki z globalnymi inspiracjami, tworząc dania pełne autentyczności.
  • Juan d’Onofrio – Chispa, Madryt, Hiszpania, 1 gwiazdka Michelin - Juan d’Onofrio proponuje fine dining bez dogmatów. Jego kuchnia oparta na ogniu, peklowaniu i grillowaniu łączy intensywne smaki z wielokulturowymi wpływami.
  • Panagiotis Giakalis – Patio, Ateny, Grecja, 1 gwiazdka Michelin, 1 gwiazdka Michelin Green - Panagiotis Giakalis odświeża kuchnię śródziemnomorską, serwując menu „farm to plate”. Autentyczność, smak i produkty z własnej farmy definiują jego styl.
  • Rube Salam – Concept 13, Warszawa, Polska - Rube Salam łączy międzynarodowe inspiracje z prostotą i elegancją. Jego kuchnia to codziennie nowe, sezonowe menu degustacyjne, opowiadające historie smaków.

Wyjątkowy upominek od marki Coca-Cola

Dla uczestników przygotowano dodatkową niespodziankę. Każdy z nich otrzyma w recepcji pakiet festiwalowy, w którym będzie mógł odznaczać spróbowane dania – po jednym od każdego z pięciu szefów kuchni – oraz dwie Coca-Cola Zero Cukru. Po zebraniu kompletu, w dowolnym dniu festiwalu, uczestnik może wymienić pakiet na wyjątkowy upominek Coca-Cola. Pakiety obowiązują przez oba dni wydarzenia, dając czas na skompletowanie całości. Coca-Cola Zero Cukru jest nieodłącznym elementem festiwalu, dopełniającym smak i doświadczenie degustacji. 

Coca-Cola Warsaw Cookout

i

Autor: Coca-Cola Warsaw Cookout/ Materiały prasowe
Coca-Cola Warsaw Cookout

i

Autor: Coca-Cola Warsaw Cookout/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki