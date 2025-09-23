Powraca Coca-Cola Warsaw Cookout - kulinarna podróż z gwiazdkami Michelin

Browary Warszawskie

27 i 28 września to Browary Warszawskie staną się kulinarnym centrum stolicy. W programie znalazły się popisowe dania pięciu światowej klasy szefów kuchni, reprezentujących Austrię, Włochy, Hiszpanię, Grecję i Polskę.

„Dzięki Coca-Cola Warsaw Cookout można łączyć najlepsze smaki świata z atmosferą miejskich foodhallów. To platforma, na której kulinarne gwiazdy spotykają miłośników kuchni, a każdy uczestnik może poczuć się jak krytyk kulinarny” - dodaje Dominika Telega-Bałdyga, liderka wydarzeń rynkowych w Coca-Cola HBC Polska.

W ramach Coca-Cola Warsaw Cookout w Food Hall Browary Warszawskie dania przygotują:

Alain Weissgerber – Taubenkobel, Schützen am Gebirge, Austria, 2 gwiazdki Michelin -Alain Weissgerber odkrywa bogactwa Panonii, tworząc klarowne dania z maksymalnie 10 składników. Łączy lokalne produkty z prostotą i unikalnym smakiem natury.

Michelangelo Mammoliti – La Rei Natura, Serralunga d’Alba, Włochy, 2 gwiazdki Michelin - Michelangelo Mammoliti opiera kuchnię na naturze, intuicji i własnych uprawach. Łączy lokalne smaki z globalnymi inspiracjami, tworząc dania pełne autentyczności.

Juan d’Onofrio – Chispa, Madryt, Hiszpania, 1 gwiazdka Michelin - Juan d’Onofrio proponuje fine dining bez dogmatów. Jego kuchnia oparta na ogniu, peklowaniu i grillowaniu łączy intensywne smaki z wielokulturowymi wpływami.

Panagiotis Giakalis – Patio, Ateny, Grecja, 1 gwiazdka Michelin, 1 gwiazdka Michelin Green - Panagiotis Giakalis odświeża kuchnię śródziemnomorską, serwując menu „farm to plate”. Autentyczność, smak i produkty z własnej farmy definiują jego styl.

Rube Salam – Concept 13, Warszawa, Polska - Rube Salam łączy międzynarodowe inspiracje z prostotą i elegancją. Jego kuchnia to codziennie nowe, sezonowe menu degustacyjne, opowiadające historie smaków.

Wyjątkowy upominek od marki Coca-Cola

Dla uczestników przygotowano dodatkową niespodziankę. Każdy z nich otrzyma w recepcji pakiet festiwalowy, w którym będzie mógł odznaczać spróbowane dania – po jednym od każdego z pięciu szefów kuchni – oraz dwie Coca-Cola Zero Cukru. Po zebraniu kompletu, w dowolnym dniu festiwalu, uczestnik może wymienić pakiet na wyjątkowy upominek Coca-Cola. Pakiety obowiązują przez oba dni wydarzenia, dając czas na skompletowanie całości. Coca-Cola Zero Cukru jest nieodłącznym elementem festiwalu, dopełniającym smak i doświadczenie degustacji.

i Autor: Coca-Cola Warsaw Cookout/ Materiały prasowe