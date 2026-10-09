Pozbądź się kreta przed zimą. Ten prosty trik odstraszy go na dobre

Kretowiska niszczą wygląd darni, co skłania właścicieli ogrodów do poszukiwania bezpiecznych metod pozbycia się tych zwierząt.

Rozwiązaniem może być domowa mieszanka, rozlana wokół kopców, która odstraszy krety, wpływając na ich bazę pokarmową.

Z tą miksturą należy jednak uważać, by nie uszkodzić roślin.

Nawet kilka niewielkich, nowych kopców potrafi zepsuć każdy, nawet najdokładniej pielęgnowany trawnik. Poszukując jedzenia, krety tworzą rozległe sieci podziemnych tuneli, co skutkuje powstawaniem nierówności i charakterystycznych ziemnych stożków. Zimą problem wcale nie znika, bo zwierzęta te są aktywne cały rok, choć w poszukiwaniu pożywienia zapuszczają się głębiej pod ziemię. Zanim jednak zdecydujemy się na radykalne kroki, warto pamiętać, że kret to pożyteczne stworzenie, zjadające szkodliwe larwy i uciążliwe ślimaki. Najlepszym rozwiązaniem jest więc pokojowe zniechęcenie go do przebywania na naszej posesji, tak aby sam przeniósł się gdzie indziej.

Domowy sposób na krety. Wystarczy woda i płyn do naczyń

Skuteczną bronią w walce z nieproszonymi gośćmi jest banalnie prosta w przygotowaniu mikstura. Do litrowej butelki wody wlej dwie łyżki stołowe płynu do mycia naczyń. Takim preparatem spryskaj lub podlej teren tuż przy kretowiskach. Substancja ta wnika w glebę, odstraszając pędraki – podstawowe pożywienie kretów. Decydując się na ten patent, zachowaj ostrożność. Używaj roztworu z umiarem, unikając bezpośredniego polewania kwiatów i warzyw, aby nie doprowadzić do ich obumarcia.

Jak humanitarnie pozbyć się kretów z ogrodu?

Właściciele ogrodów, pragnący zniechęcić krety do wizyt, mają do dyspozycji również fizyczne bariery oraz urządzenia odstraszające. Kluczowe znaczenie ma systematyczne koszenie trawy oraz eliminowanie czynników sprzyjających rozwojowi larw owadów, które wabią te zwierzęta. Należy mieć świadomość, że samo zrównywanie kopców z ziemią przynosi jedynie krótkotrwały efekt. Dopóki kret swobodnie porusza się w swoim labiryncie korytarzy, wkrótce usypie kolejny.

Mimo iż powstawanie nowych kretowisk potrafi zdenerwować każdego pasjonata ogrodnictwa, zdecydowanie odradza się stosowanie trujących preparatów czy pułapek uśmiercających. W naszym kraju krety są objęte częściową ochroną prawną. Wobec tego, najrozsądniejszym i zgodnym z prawem wyjściem jest wykorzystywanie metod odstraszających, które zmuszą kreta do dobrowolnej zmiany miejsca.

Murator Ogroduje: Jak zaplanować rabatę (porada)

16