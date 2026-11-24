Zatrudnieni posiadający niewykorzystaną pulę wolnego z 2026 roku mają obowiązek odebrać te dni przed upływem określonej daty w 2027 roku.

Przełożony dysponuje narzędziami prawnymi pozwalającymi nakazać podwładnemu pójście na zaległy wypoczynek w narzuconym przez ustawę czasie, gdy pracownik sam tego nie zaplanuje.

Niewybrane dni wolne nie przepadają zatrudnionemu, jednak przekroczenie ustawowej daty ich udzielenia naraża kierownictwo firmy na karę finansową.

Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop za 2026 rok?

Zbliżający się koniec roku skłania wielu zatrudnionych do weryfikacji kalendarza i podliczenia pozostałych do odebrania dni wolnych. Często zdarza się, że pracownicy nie wykorzystują całej przysługującej im puli. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać w nadmiarze pracy, lukach kadrowych, problemach zdrowotnych lub po prostu w trudnościach ze znalezieniem dobrego momentu na dłuższy wyjazd. Niewybrane wolne nie przepada jednak z końcem grudnia, ponieważ na mocy Kodeksu pracy przechodzi na następny rok jako urlop zaległy. W przypadku niewykorzystanych dni z 2026 roku ostateczny termin na ich odebranie mija 30 września 2027 roku. Przełożony ma obowiązek wysłać podwładnego na zaległy wypoczynek najpóźniej w tym dniu. Należy przy tym pamiętać, że ustawodawca wymaga jedynie rozpoczęcia urlopu przed końcem września, a nie jego pełnego zrealizowania w tym miesiącu. W praktyce oznacza to, że wypoczynek zaczynający się 30 września może bez przeszkód kontynuować się w październiku.

Czy pracodawca może zmusić pracownika do zaległego urlopu?

Jak wygląda procedura w przypadku, gdy zatrudniony unika podania daty wypoczynku lub nieustannie odkłada tę decyzję w czasie? Szef nie jest zmuszony do bezczynnego oczekiwania na ruch podwładnego. Pracodawca ma prawo nakazać pracownikowi odebranie zaległego urlopu w przewidzianym przez ustawę terminie bez jego zgody. Sprawa nie zawsze jest jednak całkowicie oczywista pod kątem przepisów. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy zwracają uwagę, że jednostronne narzucanie konkretnych dat wypoczynku przez przełożonego rodzi pewne dylematy natury prawnej. Z tego powodu najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wcześniejsze wypracowanie kompromisu, co pozwala zapobiec zbędnym sporom w firmie.

Co grozi za niewykorzystanie zaległego urlopu do 30 września?

Przekroczenie wrześniowego terminu ustawowego nie sprawia, że zatrudniony bezpowrotnie traci wypracowane wcześniej dni wolne. Zaległa pula urlopowa wciąż przysługuje pracownikowi, a prawo do niej ulega przedawnieniu dopiero po upływie trzech lat. Problem pojawia się jednak po stronie kierownictwa firmy, które nie dopełniło formalności związanych z wysłaniem podwładnego na wypoczynek. Zignorowanie ustawowej daty udzielenia wolnego jest traktowane jako wykroczenie naruszające prawa pracownicze, co może skutkować nałożeniem grzywny na pracodawcę.

Planowanie zaległego urlopu wypoczynkowego. Nie czekaj na ostatnią chwilę

Mimo że do końca września 2027 roku zostało jeszcze bardzo dużo czasu, dobrze jest już w tym momencie przeanalizować przysługującą pulę dni wolnych i rozplanować wypoczynek. Taka postawa pozwoli uchronić się przed odgórnym narzuceniem daty urlopu przez przełożonego w okresie, który może okazać się dla pracownika wyjątkowo niekorzystny.

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