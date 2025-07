Pożyczanie z głową w czasach niepewności – nowy e-book Totalmoney.pl o kredytach gotówkowych

Aby pomóc konsumentom podejmować bardziej świadome decyzje, eksperci Totalmoney.pl opracowali nowy e-book z cyklu „Dwie strony Monety”, poświęcony właśnie tematowi pożyczek gotówkowych udzielanych na dowolny cel.

Pożyczki gotówkowe pod lupą

Kredyty konsumenckie to jeden z najchętniej wybieranych produktów finansowych w Polsce. Polacy decydują się na nie zarówno wtedy, gdy brakuje środków na bieżące wydatki, jak i przy większych inwestycjach – jak remont mieszkania, zakup auta czy spłata wcześniejszych zobowiązań w ramach konsolidacji.

Na co pożyczamy – i czy wiemy, co podpisujemy?

Choć pożyczki gotówkowe są powszechnie dostępne, poziom wiedzy finansowej w tym zakresie nadal pozostawia wiele do życzenia. Jak wskazują eksperci Totalmoney.pl, klienci często nie rozumieją różnicy między oprocentowaniem nominalnym a RRSO, które pokazuje całkowity koszt kredytu. Właśnie dlatego najnowsza publikacja z serii „Dwie strony Monety” skupia się na wyjaśnianiu tych różnic, a także podpowiada, na co zwrócić uwagę przy wyborze oferty – np. okresu spłaty czy rodzaju opłat dodatkowych.

Dane, wypowiedzi ekspertów i analiza rynku

E-book łączy w sobie analizę danych rynkowych z wypowiedziami przedstawicieli największych instytucji finansowych w Polsce – m.in. VeloBanku, BNP Paribas, Banku Citi Handlowy i Santander Consumer Banku. Eksperci tłumaczą w nim, w jaki sposób banki analizują ryzyko kredytowe i jakie zmienne wpływają na decyzje konsumentów – od miejsca zamieszkania, przez wiek i płeć, aż po wybór kanału kontaktu z bankiem (online vs. oddział).

Kim są pożyczkobiorcy i jakich kwot potrzebują?

W publikacji znajdziemy szczegółowe statystyki dotyczące średnich kwot pożyczek, najczęściej wybieranych kanałów sprzedaży i zmieniających się potrzeb Polaków. Autorzy podkreślają, że e-book to nie kolejny poradnik w stylu „jak pożyczać mądrze”, lecz przekrojowe spojrzenie na rzeczywiste nawyki finansowe społeczeństwa. Dzięki zestawieniu twardych danych z praktyką i komunikacją banków materiał zyskuje wartość nie tylko edukacyjną, ale i analityczną.

Dla kogo powstał ten materiał?

Nowy e-book Totalmoney.pl może okazać się przydatny zarówno dla osób, które aktualnie rozważają zaciągnięcie pożyczki (np. na remont, samochód, wakacje czy edukację), jak i dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonujące na rynku finansowym. To również wartościowe źródło wiedzy dla specjalistów zajmujących się edukacją finansową, dziennikarzy ekonomicznych, blogerów, a także pracowników branży bankowej i marketingowej.

Oprocentowanie, ryzyko, promocje – co trzeba wiedzieć?

Autor e-booka, Maciej Kazimierski – analityk Totalmoney.pl – przybliża czytelnikom m.in. aktualny limit maksymalnego oprocentowania kredytów gotówkowych (obecnie 17,5%) oraz podpowiada, jak rozszyfrować zapisy w ofertach promocyjnych. Wskazuje też, jak instytucje finansowe dopasowują komunikaty marketingowe do konkretnych grup klientów – co warto wiedzieć, jeśli chce się wybrać ofertę faktycznie dopasowaną do swoich możliwości.

Praktyczna forma, ekspercka treść

E-book został przygotowany w przystępnej i przejrzystej formie, dostępnej w wersji PDF – można go wygodnie czytać zarówno na komputerze, jak i urządzeniach mobilnych. Nie trzeba być ekspertem finansowym, aby zrozumieć zawarte w nim treści – wystarczy chcieć podejmować lepsze decyzje.

Jak podsumowują autorzy: „To publikacja dla wszystkich, którzy chcą zyskać większą kontrolę nad swoimi finansami i pożyczać z głową.”

Publikacja „Dwie strony Monety: Pożyczanie na dowolny cel” jest dostępna bezpłatnie tutaj.