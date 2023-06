Prezent Last Minute na Dzień Ojca

Obecnie suplementy diety występują w różnorodnych formach - w kapsułkach, tabletkach, w postaci preparatów musujących do picia lub mieszania z potrawami i napojami. Taka różnorodność sprawi, że z pewnością uda Ci się dobrać podarunek spełniający oczekiwania taty. Multiwitaminowe kompleksy to dobre rozwiązanie dla ojców, którzy mogą mieć niedobory składników odżywczych w diecie. Takie preparaty dostarczają szeroki zakres witamin i minerałów, które wspierają ogólne zdrowie i układ odpornościowy. – Wybierając dobry preparat dla ukochanego ojca, warto pamiętać, żeby przynajmniej jeden z nich zawierał witaminę D. Witamina D jest istotna dla zdrowych kości, układu odpornościowego i funkcjonowania mięśni. Z kolei suplementy zawierające kwasy tłuszczowe omega-3, takie jak kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA), mogą być korzystne dla zdrowia serca, mózgu i stawów. Mogą również pomóc w regulacji nastroju i redukcji stanów zapalnych. – mówi Anna Brynda-Kopytowska, technolog marki Intenson.

Starszym rodzicom warto sprezentować suplementy z kolagenem. Preparaty skutecznie poprawiają regenerację stawów i wspierają mobilność na długie lata. – Suplementy kolagenowe marki Intenson, występują w postaci smacznych tabletek do rozgryzania. Powszechnie wiadomo, że szczególnie panowie czują niechęć do łykania tabletek – Collagen Candy to idealne rozwiązanie, dla upartego taty. Po prostu świetnie smakuje.– uśmiecha się Anna Brydna-Kopytowska. Odpowiednia suplementacja kolagenowa pozwala zapobiegać niedoborom pierwiastków potrzebnych do budowania mocnych kości i zdrowej skóry, włosów i paznokci. Jeśli zależy Ci na tym, by Twój tata jak najdłużej cieszył się pełnią zdrowia i energii, ale i zadbał o układ nerwowy, spróbuj zachęcić go do suplementacji preparatów wzbogaconych o ekstrakty roślinne. Warto wybrać wtedy preparaty zawierające żeń-szeń, który dodaje energii lub redukującą stres ashwagandhę. - W życiu każdego mężczyzny, bez względu na to, czy jest tatą czy też nie, gości stres. Co więcej, obecne tempo życia również nie sprzyja temu, by skutecznie wyciszyć organizm i złapać dystans. Jak więc łatwo się domyślić, prezent z okazji Dnia Ojca powinien pomóc mu ten stres zredukować. – dodaje Anna Brynda-Kopytowska. Preparaty z linii Better Mood czy Anti-Stress zawierają bardzo wysokie stężenie wyciągów roślinnych, łagodzących objawy napięcia i stresu. Panowie suplementujący regularnie ashwagandhę, z pewnością zauważą swoistą normalizację funkcji życiowych oraz znaczny przypływ energii.

A jeśli Twój tata lubi aktywność fizyczną, wyciska na siłowni, biega lub jeździ na rowerze? Pokaż mu, że doceniasz jego dbanie o formę i podaruj mu suplementy wspierające organizm podczas wysiłku. - Pomysłem na niespodziankę dla taty-sportowca będzie odpowiednio dobrany suplement diety podnoszący wydajność organizmu, zestaw regeneracyjnych batoników lub odżywka białkowa. Taki prezent pomoże w utrzymaniu zdrowej sylwetki. – mówi Anna Brynda-Kopytowska.

i Autor: Materiały prasowe Intenson.

