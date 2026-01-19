Prezenty na Dzień Babci i Dziadka. Słodkości i kwiaty w Lidl w promocyjnych cenach

Każdy z nas trzyma w sercu wyjątkowe chwile związane z babcią i dziadkiem – ich dobre rady, pełne miłości spojrzenia, aromaty domowych potraw... Nadchodzący Dzień Babci i Dziadka to idealny moment, aby podziękować im za troskę i bezwarunkową miłość. Już od poniedziałku, 19 stycznia, w sklepach Lidl Polska klienci mogą znaleźć bogatą ofertę pralin oraz kwiatów, które z pewnością wywołają uśmiech na twarzach bliskich.

  • Lidl Polska przygotował specjalną ofertę z okazji Dnia Babci i Dziadka, obejmującą słodycze i kwiaty.
  • Od 19 do 21 stycznia dostępne są promocje na czekoladki Merci, praliny J.D. Gross oraz Ptasie Mleczko E.Wedel.
  • Klienci znajdą również przecenione kwiaty doniczkowe i bukiety, w tym polskie tulipany z rabatem 50% na drugi produkt.
  • Sprawdź, jak skorzystać z tych ofert i sprawić radość bliskim!

Słodki upominek na prezent z okazji Dnia Babci i Dziadka

Od poniedziałku, 19 stycznia, do wtorku, 20 stycznia, w ofercie sieci znajdziemy Merci, które po aktywacji kuponu w Lidl Plus dostaniemy 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk, czyli tylko 11,99 zł/ 250g/ 1 opak przy zakupie 2 sztuk. Do 21 stycznia, użytkownicy aplikacji skorzystają również z promocji 35% taniej przy zakupie dwóch na praliny owoce morza J.D. Gross (11,69 zł/250 g/1 opak. przy zakupie 2 sztuk), 44% taniej przy zakupie dwóch na praliny Słodkie Fascynacje J.D. Gross (9,99 zł/400 g/1 opak. przy zakupie 2 sztuk), jak również czekoladki miętowe, XXL J.D. Gross (25% taniej przy zakupie dwóch: 13,49 zł/300 g/1 opak. przy zakupie 2 sztuk). A jeśli nasi dziadkowie są miłośnikami Ptasiego Mleczka E.Wedel, w sklepach Lidl Polska zapłacimy 14,99 zł/340 g/1 opak. przy zakupie 2 sztuk. To idealne dodatki do prezentu dla babci i dziadka, które umilą im chwile spędzone z kubkiem gorącej herbaty czy aromatycznej kawy, dodając codzienności odrobinę słodyczy.

Prezenty na Dzień Babci i Dziadka

i

Autor: Lidl Polska/ Materiały prasowe Prezenty na Dzień Babci i Dziadka

Bukiet życzeń dla babci i dziadka

Z okazji Dnia Babci i Dziadka Lidl Polska przygotował wyjątkową ofertę, dzięki której ten dzień nabierze jeszcze więcej uroku. Już od piątku, 16 stycznia do środy, 21 stycznia, na lidlowych półkach czekają kwiatowe propozycje w atrakcyjnych cenach: prymula w stylowej, cynkowej doniczce aż 30% taniej przy zakupie dwóch (4,89 zł/szt. przy zakupie 2 sztuk) oraz guzmania lub frizea, dostępne 20% taniej przy zakupie dwóch, w cenie 19,99 zł/szt. przy zakupie 2 sztuk. To jednak nie wszystko! Przy zakupie dwóch roślin z kategorii storczyków, różyczek doniczkowych lub kalanchoe, drugi, tańszy produkt, otrzymamy 40% taniej, a ulubione kwiaty można dowolnie miksować.

Prezenty na Dzień Babci i Dziadka

i

Autor: Lidl Polska/ Materiały prasowe Prezenty na Dzień Babci i Dziadka

Od wtorku, 20 stycznia, do środy, 21 stycznia, w Lidl Polska obowiązuje promocja na wszystkie bukiety polskich tulipanów z aplikacją Lidl Plus – 50% taniej na drugi, tańszy produkt. W ofercie sieci znajdziemy również szeroką ofertę gotowych bukietów. Babcie, które uwielbiają klasykę, z pewnością ucieszą się z róż, 11 szt. (11,99 zł/bukiet), róż premium, 10 szt. (14,99 zł/bukiet), bukietu kolorowych róż, 20 szt. (34,99 zł/bukiet) czy goździków, 10 szt. (9,99 zł/bukiet). W sprzedaży będą także dostępne piękne bukiety z gerberami (34,99 zł/bukiet), bukiety kwiatów w ratanie (34,99 zł/bukiet) oraz bukiety kwiatów mini (19,99 zł/bukiet).

Dzień Babci i Dziadka

i

Autor: Lidl Polska/ Materiały prasowe Prezenty na Dzień Babci i Dziadka
