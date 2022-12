Prezenty pod choinkę dla niej! Lista hitów

Połowa grudnia to zdecydowanie czas, w którym powinniśmy zacząć świąteczne, zakupowe szaleństwo. W radiu już puszczają bożonarodzeniowe piosenki, a w wielu polskich domach pachnie duszoną kapustą na pierogi i pierniczkami. My też znamy te grudniowe szaleństwo po sklepach, kiedy to z paniką w oczach szukamy upominku idealnego, albo z trwogą wyczekujemy, czy kurier zdąży przywieźć nasze zamówienia. Dlatego pierwsza połowa grudnia to rewelacyjny czas, by buszować po sklepach w poszukiwaniu promocji. Jeden z gigantów w sprzedaży online, czy sklep Notino przygotował z tej okazji wyjątkowe promocje na hitowe kosmetyki, które ucieszą wszystkich miłośników makijażu. Jakie promocje Notino warto znać?

Grace Collection Make-up brush set with cosmetic bag

Zestaw pędzli z etui

Ten piękny zestaw zawiera 5 najpopularniejszych pędzli do wykreowania kompletnego makijażu. Wszystkie egzemplarze charakteryzuje ciasno splecione, miękkie włosie osadzone w rękojeści w kolorze złota. Pokochasz od pierwszego wejrzenia kosmetyczkę w miętowym wydaniu, gładką jak aksamit i z piękną ozdobą w kształcie perły. Wszystko to sprawia, że zestaw pędzli Notino stanowi idealny prezent dla każdej kobiety. Możesz być pewna, że będziesz ich używać nie tylko od święta.

Grace Collection Make-up case

Kuferek kosmetyczny

Buteleczka z podkładem, szminka, palety cieni do powiek – wszystko pozostanie na swoim miejscu, a złoty zamek błyskawiczny sprawi, że nic się z niego nie wysunie. Dzięki luksusowemu designowi i doskonałej jakości wykonania, kuferek Notino będzie pięknym towarzyszem podróży. To również idealny pomysł na prezent, który z pewnością trafi w gusta każdej kobiety.

Grace Collection Braided velvet headband

Opaska na włosy

Aksamitna i miękka opaska w modnym kolorze i ciekawej strukturze nie pozostanie niezauważona. Będzie wyglądać doskonale zarówno na włosach blond, rudych, jak i ciemnych. Co ważne, opaska jest nie tylko piękna, ale i bardzo komfortowa w noszeniu.

Grace Collection Velvet scrunchies

Gumki do włosów

Można o nich powiedzieć dużo, ale nie to, że są niepozorne! Gumki doskonale ozdobią każdy kucyk, zmieniając koński ogon w elegancką fryzurę. Wystarczy wybrać odcień, który najlepiej pasuje do stylizacji, nastroju czy okazji.

