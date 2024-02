Procter & Gamble po raz kolejny wspiera przyszłych mistrzów sportu

Przetestowałam najlepszy sposób na pranie ręczników. To nie ocet ani soda oczyszczona. Do pralki wrzucam 1 tabletkę i nastawiam pranie ręczników. Po skończonym programie są miękkie i czyste

W lipcu nad brzegiem Sekwany zacznie tętnić życiem wioska olimpijska, goszcząca najlepszych sportowców z całego świata. XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu staną się areną niezwykłych zmagań, pasji i determinacji. To wyjątkowe wydarzenie przypomina, że wartości, takie jak przyjaźń, szacunek i zasady fair play powinny stanowić fundament nie tylko dla świata sportu, ale także dla nas wszystkich, już od najmłodszych lat.

Aktywność fizyczna stanowi nieodłączny element zdrowego trybu życia, który wpływa korzystnie zarówno na zdrowie, jak i rozwój psychiczny. Etap szkoły podstawowej odgrywa tu kluczową rolę. Zajęcia wychowania fizycznego nie tylko kształtują umiejętności ruchowe uczniów, ale także zachęcają do regularnej aktywności. Rozwój technologii i świata wirtualnego sprawia, że z roku na rok to zadanie staje się coraz trudniejsze. Wspierając projekty promujące aktywność fizyczną oraz zdrowe odżywianie, tworzymy szansę na pobudzenie pasji i zamiłowania do ruchu wśród dzieci. Są to działania, które mogą przynieść realne korzyści dla zdrowia i samopoczucia najmłodszych.

Każdy Dzień na Medal to kontynuacja projektu zapoczątkowanego w 2022 roku. W tegorocznej edycji szkoły podstawowe mają możliwość wygrania voucherów na sprzęt sportowy o wartości 5 000 zł, 10 000, a nawet 30 000 złotych. Przedstawiciele Procter & Gamble mają nadzieję, że dzięki inicjatywie, szkoły uzyskają wsparcie, które pozwoli realizować sportowe ambicje dzieci oraz kształtować kolejne pokolenia sportowców. Procter & Gamble utrzymuje długoletnie partnerstwo z ruchem olimpijskim. W trakcie współpracy firma wspierała sport wyczynowy dzieci, a także zrealizowała kampanię Dziękuję Ci, Mamo, koncentrującą się na ukazaniu roli mam sportowców, czyli osób, które na co dzień wspierają ich Business Use zarówno podczas sukcesów, jak i porażek. Z kolei Każdy Dzień na Medal rozpoczyna cykl akcji specjalnych w sklepach Biedronka związanych z nadchodzącymi Igrzyskami Olimpijskimi.

W jaki sposób możesz wesprzeć szkołę w wygraniu sprzętu sportowego?

W akcji Każdy Dzień na Medal mogą wziąć udział pełnoletni klienci sklepów Biedronka, którzy w dniach 1-29 lutego dokonają zakupu minimum jednego produktu dowolnej marki Procter & Gamble oraz zachowają paragon. Po zakupach należy odwiedzić stronę www.dziennamedal.pl, wypełnić kwestionariusz i odpowiedzieć na pytanie konkursowe, a następnie oddać głos na wybraną szkołę podstawową. Łączna pula nagród wynosi aż 800 000 złotych! Do wygrania są vouchery na sprzęt sportowy dla szkół, a dla głosujących sprzęt kuchenny marki Panasonic oraz nagroda gwarantowana – e-book kulinarny. Akcją objęte są marki: Always, Naturella, Oral-B, Blend-a-Med, Head&Shoulders, Pantene, Old Spice, Gillette, Gillette Venus, Ariel, Lenor, Vizir, Pampers, Discreet, Fairy, Swiffer, Ambi Pur.

