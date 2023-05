Program Leki 65 plus. Leki za darmo dla młodszych seniorów

Fatalny błąd, który niszczy zmywarkę. Polacy robią to na potęgę! Przez to zmywarka może się psuć i pobierać więcej prądu. Też tak robisz?

Jak przedłużyć świeżość sałaty? Doskonały sposób na przechowywanie. Zrób to, zanim włożysz ją do lodówki, a sałata będzie jak świeżo zerwana

Darmowe leki dla seniorów 65 plus

Jedną z obietnic wyborczych PiS jest rozszerzenie grupy osób uprawnionych do darmowych leków. Mają je dostawać dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz seniorzy 65 plus. Projekty ustaw rząd chce przyjąć jeszcze w tej kadencji, tak aby program bezpłatne leki 65+ zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Projekt ma zostać przyjęty ścieżką rządową i może trafić do Sejmu jeszcze w czerwcu. Jednocześnie minister zdrowia Andrzej Niedzielski sugeruje, że program może zostać wprowadzony wcześniej, w ostatnim kwartale 2023 roku.

Czy wszystkie leki będą darmowe dla seniorów 65+?

Program bezpłatnych leków dla seniorów 65+ nie oznacza, że wszystkie leki senior otrzyma za darmo. Program darmowych leków nie obejmuje m.in. leków bez recepty, leków, które nie są refundowane oraz suplementów diety czy ziół.

Jak działa program leki 75 plus?

„Leki 75 plus” to program pozwalający seniorom zmniejszyć wydatki na leczenie, które często pochłaniają znaczną część emerytury czy renty. Bezpłatnie leki przysługują wszystkim seniorom 75 plus, których obejmuje ubezpieczenie zdrowotne. Ukończenie 75. roku życia weryfikowane jest na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL).

Konieczna prawidłowo wystawiona recepta

Recepta musi posiadać oznaczenie „S” w polu „uprawnień dodatkowych” pacjenta. Może być elektroniczna lub papierowa. Jeżeli zabraknie symbolu „S” na recepcie – farmaceuta nie może go uzupełnić, nawet pacjent przedstawi mu stosowne dokumenty. Pacjent otrzymuje tylko taką ilość bezpłatnych leków, jaką lekarz przepisał na recepcie. Jeżeli przy danym leku na recepcie lekarz zapisał „X” bądź „100 proc.”, to znaczy, że lek zapisał poza wskazaniami refundacyjnymi. Mimo odpowiedniego wieku senior dostanie go pełnopłatnie.

Kto może wystawić receptę na bezpłatne leki:

* lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarka pracująca w przychodni, do której zapisany jest pacjent.

*lekarze dowolnej specjalności, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestali jego wykonywania - wyłącznie recepty dla siebie i członków swojej rodziny,

* lekarz specjalista lub pielęgniarka z poradni specjalistycznej

* lekarz specjalista podczas wypisu ze szpitala, w przypadku hospitalizacji.

Ważne!

Lekarz ma obowiązek każdorazowo sprawdzić, czy wystawienie takiej recepty jest konieczne Musi wziąć pod uwagę recepty wystawione przez innych medyków i status ich realizacji. Może to sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta. Jeśli pacjent posiada ważne recepty wystawione przez innych lekarzy lub wykupiony zapas leku, nie otrzyma nowej recepty.

Które leki przysługują bezpłatnie seniorowi 75 plus?

Aby lek mógł znaleźć się w wykazie bezpłatnych leków 75 plus , to w pierwszej kolejności musi być objęty refundacją. Na aktualnej liście bezpłatnych leków dla seniorów 75 plus, obowiązującej od 1 maja 2023 znajduje się 2052 pozycji. Maksymalnie ich liczba może wynieść 4100, ponieważ tyle figuruje na liście preparatów objętych refundacją.

Leki 75 plus to najczęściej preparaty stosowane w leczeniu schorzeń wieku podeszłego:

* nadciśnienia tętnicze,

* choroby niedokrwiennej serca,

* choroby zakrzepowo-zatorowej,

* astmy,

* cukrzycy,

* chorób otępiennych,

* przewlekłych chorób płuc.

Leki refundowane a wielkość opakowania

Leki z reguły dostępne są w opakowaniach różnej wielkości np. 30 szt., 60 szt., 90 szt. Refundacji może podlegać tylko wybrane opakowanie lub opakowania. Jeżeli bezpłatne jest wyłącznie opakowanie zawierające np. 30 szt., a lekarz zapisze opakowanie 60 szt., taki lek nie będzie darmowy.