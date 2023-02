Promocja na SkyShowtime w Polsce. Czy warto subskrybować? Co można obejrzeć? Ile kosztuje abonament?

SkyShowtime jest już obecny w Polsce. Nowa platforma streaminogowa nie ma okresu próbnego, dzięki któremu możemy sprawdzić, czy warto wykupić abonament. Jednak SkyShowtime przygotował atrakcyjną promocję dla nowych subskrybentów. Aby powalczyć o polskiego widza, platforma stawia także na lokalne produkcje. Pierwszym polskim serialem w serwisie będzie „Warszawianka" z Borysem Szycem w roli głównej.

Promocja na SkyShowtime w Polsce. Ile kosztuje abonament?

SkyShowtime zadebiutowała na polskim rynku 14 lutego 2023. Tego samego dnia platforma streamingowa weszła także na inne europejskie rynki m.in. w Albanii, Czechach, Kosowie, Macedonii Północnej, Rumunii, Słowacji i Węgrzech. Serwis nie ma bezpłatnego okresu próbnego ale oferuje 50 proc zniżki na abonament dla nowych użytkowników. Ci, którzy zdecydują się skorzystać z promocji będą płacić 12,49 zł miesięcznie aż do momentu rezygnacji. Promocja jest dostępna dla nowych użytkowników i aktualna do 28 marca. Ci, którzy założą konto na SkyShowtime później, muszą liczyć się z wydatkiem 24,99 zł miesięcznie.

SkyShowtime w Polsce. Czy warto subskrybować? Co można obejrzeć?

W ofercie SkyShowtime znajdziemy nowości Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios i Peacock. To, czy warto wykupić abonament zależy oczywiście od oczekiwań. Na polskim rynku działają już takie platformy straemingowe jak: Disney+, HBO Max, Netflix, Amazon Prime Video czy Apple TV+ więc konkurencja jest spora. A co dostaniemy za 12,49 lub 24,99 (jeśli nie skorzystamy z promocji)? Lista filmów i seriali dostępnych na nowej amerykańskiej platformie jest spora. Nie brakuje także produkcji własnych. Niektóre tytuły jeszcze do niedawna mogliśmy oglądać na wymienionych wyżej platformach. Czym kusi SkyShowtime? Już od momentu startu serwisu widzowie będą mogli oglądać takie filmy, jak m.in:

Ambulance

Downton Abbey: A New Era

Jerry and Marge Go Large

Jurassic World Dominion

Ray Donovan: The Movie

Redeeming Love

The Bad Guys

The Hanging Sun

The Northman and Top Gun: Maverick

Użytkownicy zyskają też dostęp do szerokiej oferty seriali. Będą to m.in1883, 1923, A Friend Of the Family, All The Sins, American Gigolo, Funny Woman, Halo, Law & Order Season 21, Let The Right One In, Mayor of Kingstown Season 1 and 2, Pitch Perfect: Bumper In Berlin, Star Trek: Strange New Worlds, Souls, Super Pumped: The Battle For Uber, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, Tulsa King, Vampire Academy i Yellowstone. Wśród filmów i seriali, które w najbliższych miesiącach trafią na platformę SkyShowtime, znajdą się jedne z najbardziej oczekiwanych tytułów: „A Town Called Malice, Belfast, Drift – Partners In Crime (S1A), Lioness, Nope, Minions: The Rise of Gru, Rabbit Hole, Smile, The Black Phone i The Great Game.

