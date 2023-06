Proste sposoby na nowe wnętrza. Tchnij w nie życie pełne natury

Genialny odstraszacz na kleszcze. Wysmaruj siebie oraz zwierzęta, a kleszcze nie będą Cię zauważać. To fachowy sposób, który zdradził leśnik. Warto go poznać przed długim weekendem

Góry Złote, u zboczu których w średniowieczu wydobywano złoto to nieodkryte tereny, niewytyczone szlaki, gęste bory oraz zachwycająca roślinność. To także ukryte w jaskiniach podziemne skarby, wodospady i jeziora. Połyskujące skały odkrywają subtelne, zaskakujące i hipnotyzujące obrazy, przypominające te znane z kalejdoskopu. Woda, drążąca te skały wiekami, nadaje im niesamowity wygląd oraz tworzy zachwycające formacje. Taka też jest nowa kolekcja Grand Cave Brown, w której bazowa płyta, nawiązująca swym wyglądem do skały łupkowej, została pokryta charakterystycznymi dla kalejdoskopu ornamentami.

Grand Cave - ukojenie w kontakcie z naturą

Cala kolekcja Grand Cave jest metaforą bezpiecznego, domowego azylu, który zapewnia odpoczynek i regenerację. To także kwintesencja harmonii, ciszy i ukojenia, pozwalająca cieszyć się komfortem i poczuciem własnej oazy spokoju — swoistej prywatnej jaskini. Monumentalne płyty zachwycają delikatnością i autentycznym wzornictwem. Ich wyjątkowa struktura, którą można wyczuć dotykiem, harmonizuje z wyrazistym kamieniem, tworząc iluzję rzeczywistego kontaktu z surową skałą. Fascynująca i inspirująca, wielkoformatowa ceramika przyciąga uwagę oka. W kolekcji Grand Cave naturalne motywy podnoszone są do rangi niezależnego dzieła sztuki.

Grand Cave Brown - nowa odsłona stonowanej elegancji

Eleganckim, a zarazem stonowanym wyborem, pomocnym w budowaniu w przestrzeni harmonii i wyciszenia jest kolekcja Grand Cave Brown. To swoisty taniec roślin, w którym promienie słoneczne przebijają się przez korony drzew i rozmywają pojawiający się na horyzoncie zmrok. Dla nas to chwile, które niosą spokój i poczucie bezpieczeństwa. Dzięki marce Tubądzin możemy je zatrzymać naszych wnętrzach. Zamiłowanie do natury łączy się tu z delikatnie uchwyconą subtelnością. Stonowana kolorystyka nada wnętrzu klasy i stylu. Jasne tonacje beżowych i brązowych odcieni, charakterystyczne dla nowej kolekcji Grand Cave Brown, wizualnie powiększają przestrzeń, ponieważ ich rozmiary sięgają 120 x 275 cm. Świeży i urokliwy beż sprzyja relaksowi i pomaga w tworzeniu przytulnej aury. Brąz, emanujący bogactwem i naturalnością, natychmiast nadaje pomieszczeniu atmosferę spokoju, ciepła i odprężenia. Zjawiskowe i tajemnicze ornamenty przypominają barwne i ruchome wzory kalejdoskopu, które subtelnie ozdabiają naszą codzienność. Ciemne kafle z motywem monstery nadają przestrzeni charakteru, nieoczywistości i głębi. Przyciągają, fascynują i inspirują do refleksji nad światem natury, przynosząc energię, która sprzyja relaksowi i otula przestrzeń harmonią.

Klasyczne piękno przestrzeni

Harmonii natury ukryta w kolekcji Grand Cave Brown, to klasyczne piękno, które znajdzie zastosowanie w wielu pomieszczeniach. Będzie świetną bazą aranżacji wnętrz domowych — począwszy od eleganckiej kuchni, przez przytulną sypialnię, aż po klasyczną łazienkę. Płytki te są również godnym uwagi rozwiązaniem dla przestrzeni biurowych. Wspaniale komponują się z wystrojem w stylu minimalistycznym, nowoczesnym, skandynawskim, naturalnym lub boho. Emanują elegancją i funkcjonalnością, dlatego docenią je nawet najbardziej wymagający Klienci oraz architekci. Dla marki Tubądzin to dowód na to, jak natura może stać się inspiracją do tworzenia funkcjonalnych i eleganckich wnętrz.

i Autor: Materiały prasowe Tubądzin

