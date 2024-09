Pielęgniarka opowiedziała, co widzą ludzie na łożu śmierci. To mrozi krew w żyłach. "Wkrótce po ciebie przyjdziemy"

W sklepie za 3 zł kupuję to i wrzucam do bębna pralki. Nastawiam pranie firanek i dzieje się magia. Firany są idealnie czyste i śnieżnobiałe. Pranie firanek w pralce

Kupiłaś taki sweter na jesień? To najczęstszy błąd kobiet podczas kupowania swetra. Przez to wygląda się "pospolicie"

Rozpuszczam 1 łyżkę w wodzie i podlewam skrzydłokwiat we wrześniu. Momentalnie wypuszcza nowe liście i kwitnie. Domowa odżywka do skrzydłokwiatu

O czystość piekarnika warto dbać przy każdym użyciu, bo zabrudzony nie tylko niezbyt ładnie się prezentuje, ale także wpływa na smak potraw. Resztki sosu, tłuszczu czy ciasta, które zostały po przyrządzaniu jedzenia, przypalają się, tworząc kolejne warstwy brudu, które z czasem coraz trudniej usunąć. Na szczęście jest świetny sposób, by przywrócić piekarnikowi dawny blask, bez większego wysiłku.

Prosty sposób na czyszczenie przypalonego piekarnika. Zwiń w kulkę i wykorzystaj patent firm sprzątających

Żeby wyczyścić piekarni ze starego brudu i przypaleń wykorzystaj tabletkę do czyszczenia zmywarki oraz folię aluminiową. Na początek jednak wyjmij wszystkie rzeczy z piekarnika, następnie wymieć okruchy (jeśli jakieś są). Następnie połóż na blaszce tabletkę do czyszczenia zmywarki i zalej ją wrzątkiem. W międzyczasie spryskaj lekko wodą piekarnik w środku. Gdy tabletka się rozpuści, namocz w płynie gąbkę i wyszoruj piekarnik łącznie z szybą. Dzięki temu krokowi uda się usunąć pierwszą warstwę brudu. Gąbka zmieni kolor na czarny. Wypłucz ją i przetrzyj zabrudzone powierzchnie, aby usunąć wszelkie pozostałości. Jeśli to nie wystarczy, nałóż miksturę z rozpuszczoną tabletką na zabrudzone miejsca i rozłóż na nich folię aluminiową. Pozostaw na 10 minut. Dzięki aluminium warstwowe zabrudzenia zmiękną i znacznie łatwiej będzie je usunąć. Zgnieć folię i użyj jej do zeskrobania wszelkich pozostałości. Następnie jeszcze raz umyj piekarni czystą wodą.

Czyszczenie piekarnika sodą i octem

Jeśli mamy trochę więcej czasu, możemy wykorzystać domowy sposób na czyszczenie piekarnika. Potrzebujesz tylko sody oczyszczonej, wody, octu, wilgotnej ściereczki do naczyń, gumowych rękawiczek i butelki ze spryskiwaczem. Dobrą alternatywą dla sody oczyszczonej może być też amoniak. W małej misce wymieszaj 1/2 szklanki sody oczyszczonej z kilkoma łyżkami wody, aż uzyskasz konsystencję pasty. Rozsmaruj pastę wewnątrz piekarnika. Jeśli piekarnik jest szczególnie zabrudzony, użyj do tego gumowych rękawiczek. Jeśli pasta zmieni kolor na brązowawy, jest to normalne. Pamiętaj, aby przykryć każdą część piekarnika w przeszłości – łącznie ze szklanymi drzwiami. Pozostaw roztwór sody oczyszczonej w piekarniku na 12 godzin (lub na noc). Po tym czasie weź wilgotną ściereczkę do naczyń i wytrzyj wnętrze tak dokładnie, jak to możliwe. Następnie wlej trochę octu spirytusowego do butelki ze spryskiwaczem i spryskaj nim całe wnętrze piekarnika, dzięki temu będzie dokładnie wyczyszczony i lśniący. Później ostatni raz przetrzyj wilgotną szmatką, czyszcząc każdy zakamarek, tak by na ściankach piekarnika nie pozostały resztki sody oczyszczonej.

ZOBACZ TEŻ: Wrzucam 1 kostkę do brodzika i zalewam wodą. Usuwa zacieki, a brodzik prysznicowy lśni czystością. Bez szorowania. Czyszczenie brodziku prysznicowego

Quiz: Najlepsze cytaty z „Samych Swoich”. Wiesz, kto to powiedział? Pawlak, Kargul a może Kokeszko? Szybki test wiedzy o popularnej filmowej trylogii Pytanie 1 z 10 „Trzeba nam było szukać nowego wroga, jak tu pod bokiem znalazł się stary? Toż to by było nie po Bożemu” - kto w „Samych swoich” wypowiada te słowa? Władysław Kargul Kazimierz Pawlak Leonia Pawlak Dalej