Prosty sposób na nawodnienie

Wrzuć nasiona ogórków do tego i odczekaj 1 dzień. Po takim czasie ogórki zaczną kiełkować 2 razy szybciej niż normalnie. Sposób na przyspieszenie wzrostu ogórków

Kup na straganie i przygotuj nawóz do rododendronów. Po tej odżywcze krzewy obsypią kwiatami niczy cinkciarz dolarami. Domowy nawóz do rododendronów

konsumentów, którzy wiedzą, jak istotne jest nawodnienie, także to w domu. Produkty oferują wygodę, funkcjonalność i ulubione smaki w nowej, skoncentrowanej formie. OSHEE D.I Drop In wystarczy połączyć z wodą – niegazowaną lub gazowaną, np. z saturatora – w szklance, butelce wielorazowej czy bidonie, by cieszyć się funkcjonalnym nawodnieniem, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy.

Jedna butelka hydrokoncentratu po rozcieńczeniu z wodą to aż do 10 litrów/40 porcji gotowego, funkcjonalnego nawodnienia. Nowa linia OSHEE D.I Drop In dostępna jest w trzech klasycznych wariantach smakowych, zamkniętych w poręcznych butelkach o pojemności 0,5 l:

Czerwone winogrono–smoczy owoc | Witaminy i minerały

Cytryna – Pomarańcza | Witaminy i magnez

Grejpfrut (wersja Zero) | Elektrolity i witaminy