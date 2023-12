i Autor: Shutterstock

Szybko i ładnie

Prosty sposób na spakowanie prezentów świątecznych. W kilka sekund będą wyglądać jak paczki od św. Mikołaja

katk 9:04

Święta tuż tuż, dlatego to tak naprawdę ostatni dzwonek, aby przygotować i spakować prezenty świąteczne dla bliskich. A jak to zrobić samodzielnie w domu, aby paczki wyglądały schludnie, a do tego zjawiskowo? Potrzebujesz kawałka papieru i nożyczek, a świąteczne prezenty będą prezentować się niczym paczki od św. Mikołaja.