Prywatne kino, gdzie tylko chcesz

Potrójny laser RGB i obraz do 150 cali

Sercem Hisense P1 jest źródło światła wykorzystujące technologię Laser RGB, współpracujące z technologią wyświetlania DLP. Projektor oferuje jasność na poziomie 1000 ANSI lumenów, kontrast 6000:1 oraz natywną rozdzielczość Full HD 1920 × 1080 pikseli. Takie połączenie pozwala uzyskać wyrazisty, nasycony kolorami obraz zarówno podczas oglądania filmów, jak i grania czy wyświetlania innych treści.

Hisense P1 może wyświetlać obraz o przekątnej sięgającej 150 cali, zamieniając dostępną powierzchnię w dużą przestrzeń do domowej rozrywki.

Obraz, który dopasowuje się do przestrzeni

Mobilny projektor powinien być nie tylko łatwy do przenoszenia, ale również szybki w konfiguracji. Dlatego Hisense wyposażył model P1 w system automatycznej korekcji obrazu AI 3.0. Obejmuje on między innymi automatyczną korekcję geometrii, ustawianie ostrości oraz dopasowanie obrazu do ekranu. Projektor oferuje również funkcję inteligentnej ochrony wzroku.

Konstrukcja umożliwiająca regulację w zakresie 360° pozwala natomiast skierować projekcję w wybranym kierunku. Dzięki temu obraz można wyświetlać nie tylko na ścianie, ale również na suficie lub innej odpowiedniej powierzchni, bez konieczności tworzenia stałego stanowiska dla projektora.

Rozrywka bez gniazdka

Jednym z elementów wyróżniających Hisense P1 jest wbudowany akumulator o pojemności 20 000 mAh. Według specyfikacji pozwala on na nawet 2,5 godziny oglądania, zwiększając swobodę korzystania z urządzenia poza tradycyjnym domowym stanowiskiem. Projektor można więc przenosić pomiędzy pomieszczeniami czy wykorzystać podczas wyjazdu lub wieczornego seansu na zewnątrz.

Mobilny charakter urządzenia wspiera także jego poręczna konstrukcja. W zestawie, obok projektora, zasilacza, pilota i skróconej instrukcji obsługi, znajduje się pokrowiec ułatwiający przechowywanie i transport urządzenia.

Smart TV i gaming w chmurze

Hisense P1 jest nie tylko urządzeniem do wyświetlania obrazu. Projektor korzysta z systemu VIDAA Smart TV, który zapewnia dostęp do treści i wykorzystuje rozwiązania AI do ich personalizacji.

Z myślą o graczach przygotowano również VIDAA Games, łączące w jednym miejscu usługi takie jak Blacknut czy Boosteroid. Projektor współpracuje z kontrolerami, w tym Xbox, PlayStation oraz Switch Pro, dzięki czemu może pełnić rolę przenośnego centrum rozrywki również bez tradycyjnej konsoli podłączonej bezpośrednio do urządzenia.

Obraz i dźwięk w jednym urządzeniu

Projektor wyposażono we wbudowane głośniki stereo, dzięki czemu do podstawowego korzystania z urządzenia nie jest konieczne podłączanie zewnętrznego systemu audio. Hisense P1 obsługuje także Bluetooth, co dodatkowo rozszerza możliwości bezprzewodowego wykorzystania urządzenia.

Hisense P1 łączy więc możliwości dużego ekranu z mobilnością charakterystyczną dla urządzeń projektowanych z myślą o swobodnym użytkowaniu. Laser RGB, obraz do 150 cali, automatyczna konfiguracja, regulacja 360°, wbudowany akumulator i platforma VIDAA tworzą urządzenie, które może sprawdzić się zarówno podczas klasycznego seansu w domu, jak i wtedy, gdy rozrywkę chcemy przenieść w zupełnie inne miejsce.