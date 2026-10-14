Wlej 1 szklankę do wody i obficie spryskaj zapleśniałe silikony pod prysznicem. Wyssie zarodniki i usunie nalot raz na zawsze. Działa przeciwgrzybiczo i dezynfekująco. Sposób na pleśń pod prysznicem

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-10-14 13:25

Pleśń pod prysznicem najczęściej uwidacznia się na silikonowych łączeniach płytek i brodzika. Ciemny nalot wygląda nieestetycznie, a jego obecność jest niehigieniczna, dlatego trzeba go jak najszybciej go zlikwidować. Wlej 1 szklankę do wody i obficie spryskaj zapleśniałe silikony pod prysznicem. Po chwili wyssie z nich zarodniki grzyba i usunie ciemny nalot ze spoin.

Ciemna pleśń na białym silikonie przy brodziku prysznicowym. O sposobach na jej usunięcie przeczytasz na SE.
Autor: V.orlova/ Shutterstock
  • Pleśń na silikonach pod prysznicem to nie tylko problem estetyczny, ale i zdrowotny, często spowodowany nadmierną wilgocią w łazience.
  • Zwalcz ją naturalnie! Wystarczy szklanka zmieszana z wodą, by skutecznie spryskać i usunąć uporczywe wykwity.
  • Odkryj, jak ten prosty trik z kuchni działa przeciwgrzybiczo i dezynfekująco, zapewniając czystość i świeżość bez szkodliwej chemii!

Wlej 1 szklankę do wody i obficie spryskaj zapleśniałe silikony pod prysznicem. Działa przeciwgrzybiczo i dezynfekująco

Łazienka ze słabą wentylacją to wprost idealne miejsce do rozwoju pleśni i grzybów. Pleśń najczęściej pojawia się na silikonach pod prysznicem i w okolicy wanny, a przyczyną wykwitów jest nadmierna wilgoć w pomieszczeniu. Dlatego pierwszą i najważniejszą zasadą, która pozwoli zapobiec pojawieniu się pleśni i grzyba na silikonowych fugach, jest wietrzenie łazienki i zadbanie o jej skuteczną wentylację. Warto także po kąpieli przetrzeć fugi i zakamarki na płytkach, aby nie zalegała w nich woda. Kolejną istotną kwestią jest regularne czyszczenie fug, gdyż pleśń na silikonach w łazience stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia. I oczywiście , kiedy tylko ujrzymy jakiekolwiek wykwity na silikonach w łazience to powinniśmy od razu działać. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na pleśń na silikonowych fugach jest ocet. Wystarczy, że jedną szklankę octu wlejesz do takiej samej ilości letniej wody i spryskasz zapleśniałe silikony pod prysznicem. Po 30 minutach wyszoruj fugi szczoteczką i spłucz wodą. 

Sposób na pleśń pod prysznicem. Wyssie zarodniki z silikonów i usunie nalot raz na zawsze

Ocet to świetny sposób na pleśń pod prysznicem i może być dobrą alternatywą dla chemicznych detergentów. Przede wszystkim ocet ma działania bakteriobójcze i grzybobójcze, co sprawia, że z łatwością rozprawi się z zarodnikami i pozostawi nasze fugi w łazience bez skazy. A wszystko za sprawą kwasu octowego, który niszczy strukturę komórkową pleśni, utrudniając jej wzrost i rozwój. Dodatkowo ocet może pomóc w rozpuszczeniu niektórych rodzajów zabrudzeń i osadów, które sprzyjają rozwojowi pleśni, ułatwiając jej usunięcie.

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