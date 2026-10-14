Restauracja Rozdział świętuje pierwsze urodziny – dwa wieczory z menu degustacyjnym na Powiślu

Rozdział otworzył się w październiku 2025 roku w kameralnym Hotelu Sava, tuż przy pomniku Syrenki. Już kilka miesięcy później restauracja otrzymała rekomendację w Przewodniku Michelin Polska 2026. Inspektorzy docenili „minimalistyczną elegancję” wnętrza oraz kuchnię opartą na sezonowym produkcie.

Za Rozdziałem stoją Konrad Kowalski i Karolina Góraj, współwłaściciele. Konrad, szef kuchni, doświadczenie zdobywał w Wielkiej Brytanii, m.in. w kultowych restauracjach nagrodzonych gwiazdkami Michelin. Karolina, sous chef i współwłaścicielka, razem z Konradem tworzy każdą kartę, od pierwszego pomysłu po ostatni detal na talerzu. Oboje gotują na oczach gości, kilka kroków od stolików.

Sala mieści około 20 osób. Wnętrze jest intymne, z bielonymi ścianami i przygaszonym światłem, a za oknami widać spacerowiczów na bulwarach nad Wisłą. Karta zmienia się wraz z porami roku. Kuchnia Rozdziału łączy polskie inspiracje z precyzją fine diningu: ryby i owoce morza, jagnięcina, warzywa w szczycie sezonu oraz klasyki w nowym wydaniu, jak autorska wersja pieroga ruskiego. Do dań sommelier restauracji dobiera wina oraz pairingi bezalkoholowe.

– To był rok, w którym nauczyliśmy się bardzo wiele – o naszych gościach, o produkcie i o sobie. Rekomendacja Michelin tak szybko po otwarciu była ogromnym wyróżnieniem, ale najważniejsi są dla nas ludzie, którzy do nas wracają. Te dwa urodzinowe wieczory to podziękowanie właśnie dla nich – mówi Konrad Kowalski, szef kuchni i współwłaściciel Rozdziału.

– Od początku chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym fine dining nie onieśmiela. Ma być bliski, ciepły, trochę jak kolacja u przyjaciół, tylko dopracowana w każdym szczególe. Na urodziny zapraszamy na menu degustacyjne, bo to w nim najpełniej widać, kim jesteśmy – dodaje Karolina Góraj, współwłaścicielka i sous chef.