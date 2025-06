Przekonaj się do komputera w Klubie Rozwoju Cyfrowego

Fot. Rawpixel – Adobe Stock

Kluby Rozwoju Cyfrowego (KRC) to bezpłatne, gminne punkty, w których można zdobyć lub uzupełnić podstawowe umiejętności cyfrowe. Inicjatywa jest finansowana ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Aktualnie, w 40 gminach z 14 województw, trwa pilotażowa faza tego przedsięwzięcia. Kluby mają pomóc zlikwidować bariery cyfrowe i wesprzeć osoby z utrudnionym dostępem do nowoczesnych technologii w zapoznaniu się z nimi. W punktach tych spotkamy doświadczonych edukatorów, którzy poprowadzą np. warsztaty z podstaw obsługi komputera czy zajęcia z instalowania i używania aplikacji mobilnych. Na spotkaniach z edukatorami będzie można również dowiedzieć się, jak np. wysłać e-pismo do urzędu czy korzystać z komunikatorów internetowych. Dzięki temu będzie można nauczyć się swobodnie korzystać z urządzeń mobilnych, przeglądać strony internetowe i korzystać z e-usług.

Dla kogo są i jak działają Kluby Rozwoju Cyfrowego?

Inicjatywa skierowana jest do wszystkich osób dorosłych, które nie czują się pewnie w świecie cyfrowym, w tym także do seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Nie ma znaczenia, czy dopiero zaczynają swoją przygodę z komputerem, czy chcą uzupełnić dotychczasowe umiejętności. Wszystkie zajęcia w KRC są całkowicie darmowe. Gospodarzem takiego Klubu może być lokalna instytucja kultury, biblioteka lub ośrodek pomocy społecznej, które udostępniają na potrzeby prowadzonych zajęć sale wyposażone w komputery z dostępem do Internetu.

i Autor: Fot. Daniel Megias – Adobe Stock

Etapy realizacji przedsięwzięcia

Tworzenie Klubów Rozwoju Cyfrowego podzielono na dwa etapy: pilotaż i skalowanie. Dodatkowo, realizowany jest tzw. projekt wspierający, który polega m.in. na przygotowaniu materiałów edukacyjnych oraz przeszkoleniu edukatorów, którzy następnie będą prowadzić zajęcia w Klubach. W fazie pilotażu 40 wybranych gmin przetestuje założone modele wsparcia w utworzonych KRC, zbierając opinie uczestników co do realizowanej oferty edukacyjnej. To też czas na sprawdzenie, które z poruszanych na zajęciach tematów są najbardziej przydatne dla uczestników. Drugi etap, skalowanie, ma ruszyć w 2026 r. i znacznie rozszerzyć sieć Klubów na terenie całego kraju. Docelowo, dzięki działalności KRC, 370 tys. osób dorosłych zdobędzie lub podniesie poziom swoich kompetencji cyfrowych.

Pierwsze pilotażowe punkty już rozpoczęły swoją działalność. Przykładem jest tutaj KRC w Swarzędzu.

Kluby w praktyce

Właśnie w tym mieście, w marcu tego roku, powstał Klub, który wyposażono w nowoczesny sprzęt komputerowy. Edukatorzy regularnie organizują warsztaty, podczas których uczestnicy uczą się korzystać z e-administracji – czyli wykonywać czynności urzędowe przez Internet – oraz obsługiwać komunikatory, aplikacje bankowe i serwisy społecznościowe. Seniorzy otrzymują wsparcie przy zakładaniu konta e-mail i konfiguracji mobilnych płatności. Dodatkowo działa strefa konsultacji indywidualnych, gdzie każdy może zgłosić swoje potrzeby, na przykład naukę obsługi programów graficznych albo wypełniania dokumentów online do urzędu. Dzięki temu mieszkańcy Swarzędza zyskują pewność siebie przy korzystaniu z cyfrowego świata oraz poznają nowe możliwości, jakie dają technologie w codziennym życiu.

Okazja by „oswoić” technologię

Stała obecność Klubu Rozwoju Cyfrowego w danej miejscowości pozwoli mieszkańcom bezpieczniej odkrywać zalety, ale i zagrożenia świata online. Uczestnicy oferowanych form wsparcia nie tylko nauczą się obsługi urządzeń mobilnych, ale także poznają zasady bezpieczeństwa w sieci. Dowiedzą się, jak chronić dane osobowe, rozpoznawać próby oszustw czy unikać niebezpiecznych stron internetowych. To szczególnie ważne w czasach, gdy coraz więcej spraw – także urzędowych – załatwiamy online. Możliwość sprawniejszej i bezpieczniejszej komunikacji i współpracy z mieszkańcami może być dla władz gmin dodatkową zachętą do tworzenia takich miejsc. Na szerokiej edukacji cyfrowej skorzystamy wszyscy. Warto dbać o to, by cyfrowy świat ułatwiał codzienne życie nam, naszym bliskim czy sąsiadom.