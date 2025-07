Przelewam przez sito i wlewam do doniczki z sansewierią! Nic tak nie stawia mojej sansewierii na nogi! Soczysta odżywka do kwiatów doniczkowych do stosowania latem

Sansewieria to kwiat, który w ostatnim czasie zyskuje na popularności. Przez wiele lat sansewieria najczęściej spotykana była w biurowcach. Teraz jednak coraz chętniej wybieramy ją do domu. Sansewieria nazywana też wężownicą to świetna opcja dla osób mieszkających w dużych miastach. Oczyszcza ona bowiem powietrze z toksyn i wpływa na samopoczucie domowników. Badacze z NASA umieścili wężownicę na liście 18 roślin, które najlepiej oczyszczają powietrze Co ważne, jest to świetna roślina dla osób początkujących. Nie wymaga specjalistycznej pielęgnacji i przetrwa praktycznie wszystko.

Odżywczy nawóz do sansewierii. Zrobisz go od razu po śniadaniu

Jeżeli chcesz, by Twoja wężownica wypuściła nowe liście to musisz zadbać o jej prawidłowe nawożenie. W tym przypadku najlepiej sprawdzi się domowy nawóz ze skorupek po jajkach. Zawierają one wiele cennych mikroelementów, takich jak wapń, cynk, selen oraz miedź. Obierz ugotowane jajka i pokrusz skorupki. Przełóż je do słoika i zalej gorącą wodą. Słoik odstaw na dwa tygodnie. Po tym czasie masz gotowy nawóz. Przecedź go przez sity, by pozbyć się kawałków skorupek i podlewaj nim sansewierię około jeden raz w tygodniu.

Przez to Twoja sansewieria nie rośnie! Rozwiązanie jest banalne

Zdarza się, że sansewieria marnieje. Tak było w moim przypadku. Brak odpowiedniej ilości światła sprawił. że moja wężownica podupadła, a jej liście przestały być intensywnie zielone. Okazało się, że odpowiedź na ten problem jest banalnie łatwa. Wystarczyło wilgotną ściereczkę przetrzeć delikatnie wszystkie liście wężownicy. Dzięki temu kurz nie blokował im dostępu do światła, co przełożyło się na szybszy proces fotosyntezy u rośliny. Już po kilku tygodnia sansewieria znów się pięknie zazieleniła.