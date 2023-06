Przepracowany jak Polak? Jesteśmy przemęczeni, ale o pracy myślimy nawet na urlopie

Genialny, organiczny płyn do podłóg, który umyje parkiet do higienicznej czystości. Zero smug, a podłoga zalśni jak nowa

Z badań przeprowadzonych w ramach inicjatywy „Urodzeni Przedsiębiorcy” zainicjowanej przez PSH Lewiatan wynika, że zarówno polscy pracownicy, jak i przedsiębiorcy żyją problemami zawodowymi nawet podczas urlopu.

Niepokoją nas finanse, chcemy mieć więcej wolnych dni

Praca absorbuje naszą uwagę nawet wówczas, gdy od niej odpoczywamy. Spośród badanych, blisko 36% aktywnych zawodowo Polaków stwierdziło, że w trakcie urlopu myśli o tym, co ich czeka po powrocie do biura, blisko 23% z nich myśli o swojej sytuacji zawodowej, a ponad 14% odbiera służbowe maile i telefony. Z kolei odpowiadając na pytanie o to, co najczęściej przeszkadza im w odpoczynku, respondenci wskazywali głównie na: brak poczucia stabilności finansowej (27,8%), zbyt małą liczbę dni wolnych od pracy (26%) i ogólną sytuacja gospodarczą (24,5%).

Badanie pokazało także, że ponad połowa aktywnych zawodowo Polaków czuje się przemęczona pracą. Na to pytanie aż 37% odpowiedziało, że raczej tak, a 13,7%, że zdecydowanie tak.

Jak wypadają na tym tle przedsiębiorcy?

Wśród wszystkich badanych, przedsiębiorcy stanowią grupę mającą potencjalnie najwięcej problemów z odpoczynkiem, podczas którego życie zawodowe mogłoby zejść na dalszy plan. Na pytanie o przemęczenie pracą 40% właścicieli firm odpowiedziało, że są nią raczej zmęczeni, a 16%, że zdecydowanie są nią przemęczeni. Blisko 36% przedsiębiorców w czasie swojego urlopu zastanawia się nad tym, co ich czeka, gdy wrócą do pracy. 21% myśli o swojej sytuacji zawodowej, a niewiele mniej (20%) o problemach i przyszłości firmy. Na myślach jednak się nie kończy – 20% przedsiębiorców sprawdza służbowe maile, a 17,5% odbiera służbowe telefony. Co najbardziej przeszkadza im w odpoczynku? 35% przedsiębiorców deklaruje, że jest to myślenie o pracy. Niewiele mniej bo 33% wskazuje w tym przypadku na ogólną sytuację gospodarczą i ekonomiczną, a 27% na brak poczucia stabilności finansowej. 24% przedsiębiorców wskazało na stres w pracy i przenikanie się życia zawodowego z prywatnym. Czy takie odpowiedzi zaskakują, biorąc pod uwagę fakt, że przez dwie ostatnie dekady zajmowaliśmy się budowaniem nowego systemu ekonomiczno–społecznego, a obowiązująca normą była praca „po godzinach”?

„Rodząca się polska przedsiębiorczość faktycznie potrzebowała mocnego zaangażowania. Niestety, cierpkie owoce takiej postawy zbieramy teraz – Polacy narzekają na przemęczenie, które szczególnie doskwiera właścicielom firm. A przecież prowadzenie biznesu nie jest jednoznaczne z tym, że trzeba poświęcać pracy kilkanaście godzin na dobę. Zmieniają się normy społeczne, w tym oczekiwania pracowników i klientów, z których opinią przedsiębiorca musi się liczyć. Dla Generacji Z równowaga między pracą, a życiem osobistym jest ważna. Dla „zetek” ma także znaczenie zaangażowanie społeczne firmy i dobre relacje panujące w miejscu pracy. Współczesny przedsiębiorca nie może zbagatelizować zmiany, jaka dokonuje się w postrzeganiu wartości, jaką obdarzamy pracę. Jednak refleksja o tym, że warto zadbać o środowisko i pracowników, pojawić się może tylko w głowie osoby, która w pierwszej kolejności zadba o własne potrzeby. Zdrowie, odpoczynek i równowaga fizyczno-duchowa są niezwykle ważne dla osiągnięcia sukcesu w pracy czy w biznesie i stają się wartościami, które zaczynają na nowo definiować naszą rzeczywistość” – mówi Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding S.A, inicjatora Urodzonych Przedsiębiorców

Przyda nam się nauka odpoczynku

W trakcie lockdownu dużo mówiło się o przewartościowaniu naszego stosunku do obowiązków zawodowych. Zamknięcie w domach sprzyjało nabraniu dystansu do tej części naszego życia, którą poświęcamy na pracę. Wielu z nas poczuło potrzebę bardziej konsekwentnego dbania o swoje zdrowie – zarówno fizyczne, jak i emocjonalne. Korzystna zmiana na rzecz równowagi między życiem zawodowym, a osobistym dokonuje się także dzięki wspomnianej wyżej Generacji Z. I chociaż w świecie polskiego biznesu te zmiany są coraz bardziej uświadamiane, to powyższe badania wskazują, że musimy włożyć jeszcze sporo pracy w to, by nauczyć się skutecznie odpoczywać.

