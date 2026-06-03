Przestałam nawozić lawendę popiołem drzewnym. Ten proszek sprawdza się o wiele lepiej. Sypię raz i mam spokój na długie tygodnie, a lawenda kwitnie piękniej niż u sąsiadów

Początek czerwca to kluczowy moment, by zapewnić lawendzie spektakularne kwitnienie, jednak popularne metody nawożenia mogą nie być wystarczające.

Profesjonalni ogrodnicy wskazują na jeden, niezwykły składnik, który skutecznie wzmocni krzew, poprawi strukturę gleby i zagwarantuje obfitość kwiatów.

Odkryj ten prosty w aplikacji, naturalny nawóz, który wystarczy zastosować zaledwie dwa razy w sezonie, by Twoja lawenda rosła lepiej niż kiedykolwiek.

Wymieszaj z ziemią i rozsyp wokół lawendy. Będzie rosła lepiej niż wcześniej

Lawenda to jeden z najpopularniejszych niewielkich krzewów kwietnych uprawianych w polskich ogrodach. Jej uprawa niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim lawenda to przepięknie, pachnące i fioletowe kwiaty, których zapach działa uspakajająco i kojąco. Dodatkowo zapach lawendy odstrasza kleszcze i komary. Lawenda jest również rośliną miododajną, czyli przyciąga do ogrodu pszczoły, trzmiele i inne naturalne zapylacze. Co ważne, lawenda jest stosunkowo łatwa w uprawie. Nie wymaga specjalistycznej pielęgnacji, dobrze znosi suszę, a jej nawożenie jest mało skomplikowane.

Początek czerwca to idealny moment na intensywne nawożenie lawendy. Dzięki temu krzew będzie lepiej kwitł, a kwiaty obsypią całe łodygi. Lawenda zaczyna kwitnąć od końcówki czerwca, dlatego też na początku miesiąca zaleca się stosowanie wzmacniających odżywek o przedłużonym kwitnieniu. Wiele osób do nawożenia lawendy sięga po naturalne odżywki, taki jak skorupki po jajkach czy popiół drzewny. Obie te metody nie tylko dostarczają lawendzie potrzebnych witamin i minerałów, ale również spulchniają glebę, co jest szczególnie istotne w uprawie tej rośliny. Profesjonalni ogrodnicy do lawendy polecają jeszcze jeden nawóz. Działa on najlepiej, a przede wszystkim najdłużej, dzięki czemu nie trzeba go często aplikować.

Najlepszym sposobem na czerwcowe nawożenie lawendy jest mączka rybna. To drobno zmielony proszek powstający z różnych rodzajów owoców morza. Zawiera on wiele cennych substancji odżywczych, które znajdują swoje zastosowanie w ogrodnictwie. Mączka rybna zawiera potas, fosfor, azot, magnez, a także selen i wapń. Jest również banalnie prosta w aplikacji. Mączkę rybną wystarczy wymieszasz z ziemią i rozsypać wokół lawendy. Będzie ona stopniowo uwalniała witaminy i minerały do gleby. Eksperci wskazują, że nawóz z mączki rybnej należy zastosować dwa razy w sezonie - wiosną i latem. Taka odżywka poprawi strukturę korzeni oraz pędów, a także wzmocni krzew i sprawi, że będzie on lepiej rósł. Dodatkowo, mączka rybna spulchnia glebę ułatwiając delikatnym korzeniom lawendy pobieranie wody i składników odżywczych.

Jak podlewać lawendę w sezonie? Lepiej częściej czy rzadziej?

Lawenda to roślina, która najlepiej czuje się w suchych i słonecznych warunkach, dlatego jej podlewanie wymaga umiaru i uwagi. Kluczowe jest unikanie nadmiernej wilgoci, która jest główną przyczyną chorób korzeni. Po posadzeniu młode sadzonki należy podlewać regularnie, aby mogły się dobrze ukorzenić, zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od pogody. Gdy lawenda jest już dobrze zadomowiona, jej zapotrzebowanie na wodę znacznie spada. Wtedy podlewa się ją rzadko, jedynie w okresach długotrwałej suszy, sprawdzając wcześniej, czy wierzchnia warstwa gleby jest sucha na głębokość kilku centymetrów. Pamiętaj, że lawenda znacznie lepiej znosi krótkotrwałą suszę niż przelanie.

Aby precyzyjnie ocenić potrzebę podlewania, zamiast polegać tylko na wizualnej ocenie powierzchni, wykonaj "test palca". Wsuń palec na głębokość około 5-7 centymetrów w glebę tuż obok rośliny. Jeśli podłoże jest wilgotne, wstrzymaj się z podlewaniem. Jeśli jest wyraźnie suche, to znak, że lawenda może potrzebować nawodnienia.

31