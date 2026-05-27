W czerwcu podsypuje tym lawendę, a ona odwdzięcza się fioletowym morzem kwiatów. Domowy nawóz do lawendy, który działa niczym steryd

Lawenda lubi ciepło. Dlatego niezależnie czy sadzimy kwiaty w ogrodzie, czy w doniczkach na balkonie powinniśmy zapewnić sadzonkom takie miejsce, w którym nie będzie brakowało słońca. Jeśli posadzimy lawendę na zacienionym stanowisku, musimy liczyć się z tym, że kwitnienie będzie mało obfite, a kolor kwiatów mało intensywny. Trzeba też pamiętać, że lawenda nie lubi podmokłego gruntu. Lepiej sadzić kwiaty tam, gdzie jest bardzo sucho niż zbyt mokro. Jednak najlepsza będzie stała wilgotność podłoża. Lawendę sadzi się co 30-40 cm.

W maju podsypuję lawendę tym proszkiem. Roślina obficie kwitnie i wygląda jak z obrazka

Lawenda dobrze rośnie w żyznej, ale przepuszczalnej glebie. Najlepsza będzie zasadowa ziemia o pH od 6,5 do 7,0. Zbyt kwaśne podłoże trzeba zwapnować kredą lub dolomitem. W sklepach ogrodniczych można już kupić specjalną ziemię do uprawy lawendy. Ważne także, by zapewnić jej odpowiedni drenaż, to w przypadku, jeśli gleba w naszym ogrodzie nie jest wystarczająco przepuszczalna. Jeśli chcemy cieszyć się pięknymi fioletowymi kwiatami lawendy na długo, dobór odpowiedniego podłoża jest tak samo ważny, jak miejsce, w którym posadzimy roślinę. W pielęgnacji lawendy, ważne jest także odpowiednie nawożenie. W sklepach ogrodniczych znajdziesz gotowe preparaty, ale równie skuteczne, możesz zrobić z kuchennych odpadków. Idealne będą skorupki jaj. Trzeba je wysuszyć, a następnie utrzeć w moździerzu lub zmiksować. Takim proszkiem podsypujemy ziemię wokół lawendy. Co ważne można użyć zarówno skorupek po surowych, jak i ugotowanych jajach. Takim nawozem zasilamy glebę co dwa tygodnie. Dzięki temu wzmocnimy korzenie i resztę rośliny, która odwdzięczy się pięknymi kwiatami. Jednak żeby roślina dobrze się rozwijała, w sezonie nie wolno zapominać o cięciu. Systematycznie po kwitnieniu poszczególnych kwiatostanów, wycinamy je wraz z kilkucentymetrowym fragmentem pędu.

Jak i kiedy przycinać lawendę, by kwitła jak burza?

Chociaż nawożenie jest kluczowe, to właśnie regularne cięcie sprawia, że lawenda zachowuje zwarty, kulisty pokrój i z roku na rok obsypuje się kwiatami. Bez tego zabiegu jej pędy szybko by zdrewniały, a krzew stałby się rzadki i mało atrakcyjny. Najlepsze efekty przynosi przycinanie lawendy dwa razy w roku, w ściśle określonych terminach.

Pierwsze, wiosenne cięcie, należy przeprowadzić na przełomie marca i kwietnia, gdy roślina jest jeszcze w stanie spoczynku. Skracamy wtedy zielone, niezdrewniałe pędy o mniej więcej jedną trzecią długości, formując z krzewu zgrabną kulę. Ważne, aby nie ciąć starych, zdrewniałych części, ponieważ mogą one już nie wypuścić nowych pędów. Z kolei letnie cięcie wykonuje się po głównym kwitnieniu, czyli w lipcu lub sierpniu. Polega ono na usunięciu przekwitłych kwiatostanów wraz z kilkucentymetrowym fragmentem łodygi. Dzięki temu roślina nie traci energii na produkcję nasion i często zakwita ponownie jesienią.

Zimowanie lawendy w gruncie i donicy. Jak zabezpieczyć ją przed mrozem?

Odporność lawendy na mróz zależy od jej gatunku. Najlepiej w polskim klimacie radzi sobie lawenda wąskolistna, która jest w stanie przetrwać temperatury nawet do -25 stopni Celsjusza. Mimo to, szczególnie młode rośliny rosnące w gruncie, warto zabezpieczyć na zimę. U podstawy pędów można usypać kopczyk z kory sosnowej, co ochroni system korzeniowy. Całą krzewinkę można dodatkowo osłonić białą agrowłókniną.

Znacznie więcej uwagi wymagają lawendy uprawiane w doniczkach, ponieważ ich korzenie są bardziej narażone na przemarznięcie. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest przeniesienie pojemnika na zimę do jasnego i chłodnego pomieszczenia, gdzie temperatura waha się między 5 a 10 stopni. Jeśli jednak roślina musi zostać na balkonie, donicę należy dokładnie zaizolować, na przykład owijając ją jutą, słomianą matą lub styropianem, i ustawiając na grubej desce. Pamiętajmy, że wrażliwa na mróz lawenda francuska musi być bezwzględnie zimowana w pomieszczeniu.

Najpopularniejsze gatunki lawendy do ogrodu i na balkon

Wybierając lawendę do swojego ogrodu lub na taras, warto poznać najpopularniejsze gatunki, które różnią się wyglądem, zapachem i wymaganiami. Każdy z nich ma swój niepowtarzalny urok i sprawdzi się w nieco innych warunkach.

Najczęściej spotykana w Polsce jest lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia), zwana też lekarską. Jest w pełni mrozoodporna, dzięki czemu idealnie nadaje się do uprawy w gruncie. Tworzy gęste kępy o srebrzystych liściach i fioletowych, kłosowatych kwiatostanach. Do jej najpiękniejszych odmian należą 'Hidcote' o intensywnie fioletowych kwiatach oraz 'Munstead' o bardziej lawendowo-niebieskiej barwie. Z kolei lawenda francuska (Lavandula stoechas) wyróżnia się oryginalnymi, beczułkowatymi kwiatostanami, na szczycie których wyrastają charakterystyczne, większe płatki przypominające motyle skrzydła. Jest jednak bardzo wrażliwa na mróz, dlatego w naszym klimacie uprawia się ją głównie w donicach jako roślinę sezonową lub zimującą w pomieszczeniu. Warto również wspomnieć o lawendzie pośredniej (Lavandula x intermedia), która jest większą i bardzo aromatyczną hybrydą, często uprawianą na plantacjach do produkcji olejku eterycznego.