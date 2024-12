Przygotowanie na Święta ze smakiem

Zainspirowana włoskim stylem życia i tamtejszymi kulinariami, marka granini to od ponad 50 lat ikona rynku i lider w kategorii soków premium w Europie Zachodniej. Jej historia sięga lat 60. XX wieku, kiedy to niemiecki importer wykwintnych włoskich potraw, Heinz Schürmann, postanowił przenieść smak „la dolce vita” do Niemiec. Tak powstał pierwszy produkt o smaku pomarańczy nazwany „granini Trinkfrucht”, czyli dosłownie ‘owoce do picia’. Ale nie obojętnie jakie owoce! Niektóre typy i gatunki jedynie cieszą oczy, inne są mniej atrakcyjne wizualne, a za to pyszne do jedzenia, jednak tylko niewielka porcja nadaje się na sok, napój czy nektar. Takie są choćby najsmaczniejsze ananasy Cayenne z Tajlandii, różowy grejpfrut z RPA czy gruszki odmiany Williams Christ Pear – i to właśnie po nie sięga granini. Marka pozyskuje owoce wyłączenie od sprawdzonych partnerów, z którymi utrzymuje wieloletnie relacje, a wszystkie partie są regularnie kontrolowane przez niezależne instytuty, co gwarantuje najwyższy standard jakości. Ale unikalny skład to nie wszystko, bo chcąc wyróżnić się jeszcze bardziej, Schürmann zdecydował, że swoje wyroby sprzedawał będzie w opakowaniach o oryginalnym, znanym do dzisiaj kształcie. Butelki granini nie można bowiem pomylić z żadną inną – charakteryzuje się wyraźnymi wgłębieniami, które nie tylko służą lepszemu chwytowi, ale według Heinza dosłownie reprezentują ‘granini’, czyli po włosku małe owoce lub ziarna. Inni twierdzą zaś, że każdy ‘dołek’ to jeden dobry powód, dla których tak wiele osób woli granini od innych marek. I każdy ma rację!bzo

granini – ulubione owoce… do picia!

Spędź Święta w towarzystwie wyjątkowych smaków granini. Do wyboru mamy pięć wariantów: gruszka, pomarańcza-mango, grejpfrut, pomarańcza oraz multiwitamina. Każdy z nich potrafi błogo otulić swoją soczystością, w której można rozpłynąć się na dobre. granini skrywają moc i smak zbieranych o idealnej porze i dojrzewających w pełnym słońcu owoców. Nie zawierają chemicznych konserwantów, sztucznych substancji słodzących i barwników. Z kolei ponadczasowa elegancja kultowych butelek sprawia, że będą doskonale prezentowały się na świątecznym stole, bez względu na styl aranżacji. Owoce po prostu kochają granini – pokochaj je i Ty, by każda chwila miała wyborny smak!