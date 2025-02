Przygotuj się na idealny porządek. Odkurzanie nigdy nie było prostsze

Raz w miesiącu podsypuję tym zamiokulkasa. On w podziękowaniu rośnie jak na drożdżach, a liście stają się ciemnozielone. Domowy nawóz do zamiokulkasa

Ciesz się inteligentnym, szybkim i skutecznym sprzątaniem dzięki technologii PowerDetect, która zwiększa moc nawet o 75%. Odkurzacz bezprzewodowy PowerDetect reaguje na ukryte zabrudzenia, wykrywając je i zwiększając moc ssania. Automatycznie rozpoznaje rodzaj podłogi i optymalizuje swoje działanie, a także zwiększa siłę ssania w narożnikach i przy krawędziach, aby skutecznie zbierać kurz i dokładnie czyścić trudno dostępne miejsca.

Wiele odkurzaczy bezprzewodowych skutecznie zbiera zanieczyszczenia tylko podczas odkurzania do przodu. Dzięki opatentowanemu designowi i technologii DirectionDetect, nasadka DuoClean Detect została zaprojektowana tak, aby działać zarówno do przodu, jak i do tyłu, zapewniając szybsze i bardziej efektywne sprzątanie1. Nasadka DuoDetect jest również wyposażona w dwa wałki szczotkowe oraz liczne czujniki, które reagują i dostosowują się do ukrytego brudu, krawędzi i narożników oraz różnych typów podłóg, zapewniając maksymalną wydajność czyszczenia i optymalny czas pracy.

Seria zapewnia skuteczne zbieranie włosów ze wszystkich rodzajów podłóg i mebli, a nawet z wnętrza samochodu. Jednocześnie samooczyszczający się wałek szczotkowy Anti Hair Wrap usuwa zarówno długie, jak i krótkie włosy podczas odkurzania, co czyni go idealnym wyborem dla właścicieli zwierząt.

Dzięki możliwości łatwego przekształcenia w odkurzacz ręczny, produkt idealnie nadaje się do sprzątania schodów i mebli. W zestawie znajdziesz także ssawkę szczelinową z funkcją szczotki, ssawkę wielofunkcyjną oraz zmotoryzowaną ssawkę ręczną, co pozwala na gruntowne posprzątanie całego domu, od podłogi aż po sufit.

Masz problem z odkurzaniem pod sofą, łóżkiem lub innymi meblami? Z bezprzewodowym odkurzaczem Shark PowerDetect z łatwością posprzątasz pod meblami bez konieczności schylania się. Odkurzacze z serii Shark PowerDetect są również wolnostojące, dzięki czemu możesz je przechowywać w dowolnym miejscu.

Z czasem pracy do 70 minut, bezprzewodowy odkurzacz Shark PowerDetect poradzi sobie nawet z najdłuższymi sesjami sprzątania. Wyświetlacz LED pokazuje w czasie rzeczywistym poziom naładowania baterii oraz informuje o wykryciu zabrudzeń, zapewniając pełną kontrolę nad procesem sprzątania. Możesz wybierać pomiędzy trybami ECO, DETECT i BOOST, dostosowując moc odkurzacza do swoich potrzeb.

Nowy bezprzewodowy odkurzacz PowerDetect jest dostępny w dwóch unikalnych modelach: Shark PowerDetect Clean & Empty (IP3251EUT) oraz Shark PowerDetect (IP1251EUT).

PowerDetect Clean & Empty Cordless Vacuum (IP3251EUT) wyposażony jest w stację dokującą z funkcją automatycznego opróżniania, która ładuje i opróżnia odkurzacz po każdym intensywnym sprzątaniu – zapewniając do 45 dni bez konieczności ręcznego opróżniania pojemnika na kurz. Koniec z ręcznym opróżnianiem po każdym sprzątaniu! Z tym modelem możesz zapomnieć o opróżnianiu pojemnika na kurz przez wiele tygodni. Co więcej, stacja dokująca z funkcją automatycznego opróżniania posiada technologię Anti-Odour, która zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i zapewnia świeżość w domu po każdym sprzątaniu.

Anthony Marra, odpowiedzialny za globalny rozwój produktu w firmie Shark, skomentował: „Jesteśmy podekscytowani wprowadzeniem na rynek serii bezprzewodowych odkurzaczy Shark PowerDetect. Oferując nasze jak dotąd najszybsze i najskuteczniejsze sprzątanie, nowa seria jest dowodem naszego zaangażowania w innowacje i doskonałość w technologii sprzątania domu. Odkurzacz bezprzewodowy PowerDetect to prawdziwa potęga; nie możemy się doczekać, aż nasi klienci wypróbują go w swoich domach i przekonają się, jak rewolucyjny jest to produkt.”

