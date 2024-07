Przykryj basen dziecięcy, a w mig woda podgrzeje się do 24 st. Zapłacisz tylko 20 złotych. Sposób na podgrzanie wody w basenie

Przykryj basen dziecięcy, a w mig woda podgrzeje się do 24 st. Zapłacisz tylko 12 złotych

Nad Polsce nadciągnęły mordercze upały, które od kilku dni nie odpuszczają. I z pewnością kąpiel w basenie w upalny dzień to zbawienie dla większości z nas. Nic dziwnego, że coraz popularniejsze wśród Polaków staje się umieszczanie ich w przydomowych ogródkach. Jednak jeśli zależy nam na tym, aby szybko po rozłożeniu basenu wskoczyć do wody to, aby nie doznać szoku termicznego, warto wcześniej wodę podgrzać. I oczywiście można wlewać ciepłą wodę z kranu, jednak będzie nas to kosztować fortunę. W takiej sytuacji warto skorzystać z triku, który w mediach społecznościowych zamieściła jedna z internautek. Według Mamy Libbie w krótkim czasie udało jej się podnieść temperaturę wody w basenie z 11 do 24 stopni Celsjusza. Jak to zrobić?

Jak szybko i tanio podgrzać wodę w basenie?

Jeśli chcesz szybko i tanio podgrzać wodę w swoim basenie ogrodowym to wystarczy, że wypełniony wodą przykryjesz z wierzchu folią bąbelkową. Rolka takiej folii kosztuje około 20 złotych. Plastikowe bąbelki zadziałają jak soczewki i woda nagrzeje się w kilka chwil.