Przyłóż do spuchniętych paneli na 5 sekund, a wszystkie bąble znikną. Tak uratujesz swoją podłogę. Sposób na spuchnięte panele

Jak uratować spuchnięte panele? Wypróbuj sposób z żelazkiem

Spuchnięte od wody panele można uratować bez konieczności ich wymiany. Ta informacja z pewnością sprawi, że wielu osobom spadnie kamień z serca. Wybrzuszenia na panelach pojawiają się najczęściej po zalaniu podłogi wodą i niedokładnym usunięciu mokrych plam. Wilgoć, która dostaje się pod spód, niszczy panele laminowane i często pod jej wpływem w okolicy łączeń pojawiają się nieestetyczne odkształcenia. Kiedy zauważymy wybrzuszenia przy łączeniu paneli, pierwsze co przychodzi nam na myśl to wymiana uszkodzonych desek na nowe. Niestety to wiąże się z dodatkowymi wydatkami i pracą, na którą trzeba poświęcić sporo czasu. Dlatego znacznie prostszym i w dodatku naprawdę skutecznym sposobem na spuchnięte panele jest żelazko. Jak pozbyć się wybrzuszeń na panelach za pomocą żelazka?

Żelazko na spuchnięte panele. Usuwanie uwypukleń na podłodze krok po kroku

Spuchnięte panele to poważny problem, który zazwyczaj oznacza, że woda dostała się pod nie i spowodowała ich rozszerzenie. Okazuje się, że żelazko doskonale poradzi sobie z tym problemem. W mig usunie odkształcenia powstałe wskutek wilgoci na łączeniach paneli laminowanych. Wystarczy wiedzieć, jak prawidłowo wykonać ten zabieg, a podłoga będzie wyglądać jak nowa.

Dokładnie osusz panele z wilgoci. Przygotuj suchą bawełnianą ściereczkę i żelazko. Żelazko ustaw na średnią moc (2 kropki na pokrętle) i poczekaj aż się nagrzeje. Bawełnianą ściereczkę połóż w miejscu wybrzuszenia i prasuj z wyczuciem bąbel nagrzanym żelazkiem. Rób to delikatnie, aby nie uszkodzić podłogi. Po chwili podnieś żelazko, aby sprawdzić, jak powierzchnia podłogi reaguje na jego działanie. Po paru minutach odkształcenia znikną z paneli.

