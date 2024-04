Zamiast do garnka wsyp 15 g do pralki i nastaw program na pranie ręczników. Sprzątaczka zdradziła mi, że nie pierze ręczników inaczej. Są śnieżnobiałe i miękkie

Międzynarodowy Dzień Marchewki jest obchodzony od 2003 roku. Jego celem jest rozpowszechnienie wiedzy o zdrowotnych właściwościach warzyw. Data tego święta jest stała – 4 kwietnia. W 2024 roku to czwartek. Warto warto sięgnąć po to kolorowe warzywo nie tylko w tym dniu. Chociaż jeśli o kolor chodzi, to marchewka nie zawsze była pomarańczowa. Dzikie rośliny miały białą i żółtą barwę, a udomowiona odmiana marchewki - kolor purpury. Korzenie jakie znamy dziś, czyli w kolorze pomarańczowym, zostały wyhodowane i wypromowane w Holandii dopiero w XVIII wieku. To zasługa botaników ówczesnego króla Wilhelma I Orańskiego – z resztą to na jego cześć pomarańczowy jest narodowym kolorem Holandii, a marchew o takim właśnie zabarwieniu panuje na naszych stołach do dziś.

Sposób na marchewkę – wykorzystaj ją nie tylko w kuchni

Marchewka to jedno z tych warzyw, które jest obecne w naszej kuchni od wieków. Większość błędnie uważa, że nad Wisłą pojawiła się wraz z królową Boną. Tymczasem marchew uprawiano w nas już za czasów króla Władysława Łokietka. Co ciekawe w Portugalii marchewka uważana jest za owoc. To za sprawą narodowego produktu kulinarnego – dżemu marchewkowego. Dodaje się do niego sok z cytryny i skórkę pomarańczy, co wspaniale komponuje się z naleśnikami i tostami. W Anglii ale i w Polsce popularne jest także ciasto marchewkowe. A surówka z marchewki i jabłka lub marchewka zasmażana z groszkiem to dla wielu smak dzieciństwa. Jednak marchewka znakomicie sprawdza się także poza kuchnią. Jest bogata w witaminy i minerały oraz beta-karoten, który pozytywnie wpływa na funkcjonowanie wzroku, wzmacnia odporność i działa przeciwmiażdżycowo. Te właściwości chętnie wykorzystują koncerny farmaceutyczne i kosmetyczne. Jeśli chcesz, by twoja cera nabrała blasku wypróbuj ten sposób na maseczkę z marchewki. Nasze babcie stosowały ją jako naturalny samoopalacz.

Jak przygotować maseczkę z marchewki? Zetrzyj małą marchewkę na tarce o małych oczkach, wymieszaj z jednym żółtkiem i łyżeczką miodu. Równomiernie nałóż na dobrze oczyszczoną twarz i dekolt. Pozostaw na 15 minut, następnie zmyj ciepłą wodą.

