Rusza trzecia edycja kampanii WHERE NEXT?

QUIZ z teleturnieju "Milionerzy". Czy wygrałbyś 1 milion złotych?

"Milionerzy" to z pewnością jeden z najbardziej lubianych teleturniejów telewizyjnych ostatnich dziesięcioleci. Pierwszy odcinek został wyemitowany w TVN 3 września 1999 roku i od samego początku prowadzącym jest Hubert Urbański. Do tej pory główna wygrana, czyli 1 milion złotych padła pięć razy. Obecnie uczestnicy muszą poprawnie odpowiedzieć na 12 pytań, aby wygrać. A czy Ty miałbyś szansę wygrać milion złotych w teleturnieju "Milionerzy"? Sprawdź się w naszym quzie. Odpowiedz poprawnie na dziesięć pytań. Ostatnie to pytanie za milion złotych, które padło w jednym z odcinków "Milionerów". Quiz z pytaniami z teleturnieju "Milionerzy" to wyzwanie dla prawdziwych bystrzaków.

QUIZ z teleturnieju "Milionerzy". Czy wygrałbyś 1 milion złotych? Odpowiedz poprawnie na ostatnie pytanie Pytanie 1 z 10 Jakiego koloru i gdzie ma wytatuowane serce smerf Osiłek? białe na dłoni czarne na łydce czerwone na ramieniu Dalej