Raz w roku robię to z trzykrotką. Prosty zabieg, dzięki któremu kwiat rośnie gęsto i wygląda zjawiskowo

Trzykrotka wężykowata, tricolor, pasiasta - niezależnie od odmiany urzeka barwą liści. To uniwersalny kwiat, który lubi wilgoć, ale, jak pisaliśmy wyżej, świetnie radzi sobie także w innych warunkach. Ta pochodząca z Meksyku roślina tropikalna lata temu skradła serca naszych babć, dlatego wiele osób może ją kojarzyć właśnie z parapetów rodzinnych domów. W latach 80. i 90 doniczki z trzykrotką zdobiły także szkolne parapety. Dziś kwiat znów podbija serca miłośników roślin doniczkowych i nie tylko. Trzykrotka świetnie radzi sobie także w ogrodzie. Dlatego mnóstwo osób szuka informacji jak o nią dbać. Oto najważniejsze zasady pielęgnacji trzykrotki.

Czego nie lubi trzykrotka? Chroń roślinę przed przeciągiem

Choć trzykrotka jest mało wymagającą rośliną to nie przepada za przeciągami. Warto o tym pamiętać szczególnie zimą. Jeśli doniczka jest ustawiona w miejscu, w którym kwiat jest narażony na zimne podmuchy wiatru, na czas wietrzenia można wynieść doniczkę do drugiego pokoju, albo przestawić w bezpieczniejsze miejsce. Trzykrotka nie lubi także nadmiernego podlewania.

Co lubi trzykrotka? Podlewanie, stanowisko, ziemia

Trzykrotka urośnie niemal w każdej glebie, jednak najlepsza będzie żyzna, przepuszczalna ziemia bogata w próchnicę. Podlewanie trzykrotki nie jest skomplikowane. Umiarkowanie nawadniamy podłoże dopiero wtedy, gdy całkowicie wyschnie. Trzykrotka lubi także zraszanie. Dzięki liściom zdolnym do magazynowania wody poradzi sobie, gdy zapomnisz o jej podlewaniu. Jednak jeśli przesadzisz z wodą, trzykrotka zgnije. Można do tego wykorzystać deszczówkę lub przegotowaną, chłodną wodę. Najlepszym stanowiskiem dla trzykrotki będzie jasne miejsce z rozproszonym światłem. Ważna jest tez temperatura. Roślina lubi ciepło, ale bez problemu zniesie także niższe temperatury od 10 do 24 stopni C.

Czy trzykrotka szybko rośnie? Jak zagęścić trzykrotkę?

Trzykrotka to jedna z tych roślin doniczkowych, która rośnie w ekspresowym tempie. W języku angielskim nazywa się ją nawet „inch plant” czyli calowa roślina, ponieważ według niektórych powiększa się o cal tygodniowo. Zwisające pędy sprawiają, że trzykrotka jest idealna do wyeksponowania w wiszącej doniczce. Można je także przycinać żeby roślina miała bardziej zwarty pokrój.

Trzykrotka będzie rosła jak szalona. Wystarczy, że raz w roku zrobisz tę jedną rzecz

Jeśli trzykrotka ma zapewnione podstawowe warunki znakomicie się rozwija, jednak wato raz w roku przesadzić ją do nowej ziemi. Ten zabieg pobudzi roślinę do wzrostu. Do przesadzania można wykorzystać żyzne podłoże do roślin doniczkowych i doniczkę o jedną trzecią większą od obecnej. Trzykrotka świetnie radzi sobie także bez nawożenia. Jednak latem można zasilić ją rozcieńczoną odżywką wieloskładnikową.

Dlaczego trzykrotka traci kolor? Co zrobić, gdy usychają liście?

Trzykrotka jest uprawiana głównie ze względu na kolorowe liście. Starsze okazy mogą także zakwitnąć drobnymi różowo-fioletowymi kwiatkami. W miarę wzrostu rośliny starsze pędy tracą liście i to jest naturalne. Z takich ogołoconych łodyg można pobrać sadzonki pędowe. Liście trzykrotki zachowają swój kolor i nie będą usychać jeśli umieścimy kwiat na odpowiednim stanowisku. Zbyt ostre słońce nie służy roślinie, podobnie jak zbyt mało światła. Istnieją także odmiany (np. quadricolor), których liście są bledsze niż w innych, a dodatkowo są wybarwione różowymi smugami.

