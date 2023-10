Razem dla oceanów

Wrzuć to do pralki i ją włącz. Specjalista wyjaśnił nam, jak wyczyścić pralkę, by bęben był nieskazitelnie czysty? Fachowy trik na mycie pralki

Marka Rio Mare konsekwentnie realizuje zobowiązanie, które podjęła w 2016 roku, deklarując, że do końca 2024 roku wszystkie ryby i owoce morza wykorzystywane w produktach firmy pochodzić będą z połowów posiadających certyfikat zrównoważonego rybołówstwa MSC lub z wiarygodnych i kompleksowych projektów udoskonalania rybołówstwa (ang. Fisheries Improvement Projects, FIPs). Dzięki działaniom skupiającym się wokół poprawy zrównoważonego charakteru swoich łańcuchów dostaw, zarówno dla rybołówstwa przybrzeżnego, jak i przemysłowego, firmie udało się wykonać już blisko 90% tego zobowiązania.

“Obecnie już ponad 90% dziko żyjących stad ryb na świecie jest nadmiernie eksploatowanych bądź poławianych na najwyższym możliwym poziomie. Na firmach z branży rybołówczej, producentach i reprezentantach biznesu sektora żywności pochodzenia morskiego, ciąży odpowiedzialność za zachowanie dobrego stanu mórz i oceanów, z których bogactwa korzystają. Konsumenci powinni natomiast wspierać transformację w kierunku zrównoważonego rybołówstwa poprzez odpowiedzialne wybory produktów rybnych.” - tłumaczy Justyna Zajchowska, Starsza Specjalistka ds. Ochrony Ekosystemów Morskich w Fundacji WWF Polska.

Wybierajmy mądrze!

Pamiętajmy, że to, jak będzie wyglądać nasza planeta, nasze morza i oceany, zależy także od nas i naszych codziennych wyborów, począwszy od segregacji śmieci, poprzez oszczędzanie zasobów, w tym wody, aż po to co znajdzie się na naszym stole. Kupując produkty z dzikich ryb wybierajmy mądrze. Rio Mare pozyskuje tuńczyka ze zdrowych stad i wspiera działalność połowową o jak najmniejszym wpływie na środowisko. Świadczy o tym certyfikat MSC (Marine Stewardship Council), który gwarantuje, że ryby pochodzą ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk. Niebieski znaczek MSC jest rozpoznawalny już przez blisko 1/3 Polaków (32%) i cieszy się ich dużym zaufaniem. Obecnie znajdziemy go już na trzech produktach w portfolio marki w Polsce: tuńczyku w oliwie z oliwek oraz sałatkach Insalatissime z ciecierzycą i tuńczykiem, i Insalatissime z komosą ryżową i tuńczykiem.Produkty te doskonale sprawdzą się jako przekąska, szybkie danie lub lunch. Mogą być również składnikiem innych potraw.

i Autor: Materiały prasowe Rio Mare