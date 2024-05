realme wprowadza na polski rynek „bohaterów wydajności” - nowe smartfony z serii realme 12 5G

Zalewam wrzątkiem i wypijam każdego dnia. Ta herbata latem to mój sposób na płaski brzuch i pozbycie się nadmiaru wody z organizmu

realme 12+ 5G: bohater wydajności

realme 12+ 5G towarzyszy poteżny procesor MediaTek Dimensity 7050 5G, który zapewnia wyjątkową wydajność. Wykonany w technologii 6 nm, posiada 8 rdzeni 64-bitowego CPU, w tym 2 rdzenie ARM® Cortex-A78 taktowane zegarem 2,6 GHz oraz 6 rdzeni ARM® Cortex-A55 taktowanych zegarem 2,0 GHz. Dodatkowo, smartfon wykorzystuje układ chłodzenia parą, jeden z najbardziej zaawansowanych systemów obniżania temperatury w swojej klasie. Ultra-niska konsumpcja energii procesora zapewnia dłuższe użytkowanie, co czyni realme 12+ 5G dobrym wyborem nawet dla najbardziej wymagających użytkowników.

Ponadto, nowy model od realme wyposażony jest w stabilizację obrazu Optical Image Stabilization (OIS) od Sony oraz aparat główny z matrycą Sony LYT-600 o rozdzielczości 50 MP. Pozwala to na stabilne, niskoszumowe zdjęcia w różnych warunkach. W przeciwieństwie do innych smartfonów średniej klasy, realme 12+ 5G oferuje innowacyjny 2-krotny zoom w matrycy, zachowując przy tym wysoką jakość obrazu przy różnych ogniskowych, co skutkuje doskonałymi zdjęciami z różnych odległości.

Zobacz także: Partnerzy w zdrowiu - rola mężczyzn w profilaktyce zdrowia kobietCo więcej, obecny w smartfonie nowy system Snap Portrait pozwala na szybkie wywołanie aparatu i zrobienie nawet 208 zdjęć na minutę w trybie ciągłym, a algorytm Cinematic Bokeh odtwarza efekty rozmycia na poziomie lustrzanek cyfrowych, dając użytkownikom pełną kontrolę nad głębią ostrości i tworzeniem portretów o charakterze filmowym. Współpracując z laureatem Oscara i operatorem filmowym Claudio Mirandą, realme stworzyło trzy filtry inspirowane jego nagradzanymi filmami: „Życie Pi”, „Dziwny przypadek Benjamina Buttona” i „Top Gun: Maverick”.Stworzony wraz z uznanym projektantem zegarków luksusowych, Ollivierem Savéo, design realme 12+ 5G czerpie z bogatego doświadczenia twórcy przy pracy z markami, takimi jak Rolex, Roger Dubuis, Piaget, Breitling i Quentin. Projekt nowego smartfona nawiązuje do wyrafinowanego rzemiosła luksusowych zegarków, prezentując okrągły moduł obiektywu z ponad 500 gradientowymi wzorami. Wykończenie krawędzi telefonu za pomocą techniki Polished PVD (Physical Vapor Deposition) dodaje mu elegancji, a materiał wegańskiej skóry jest 10% miększy niż w poprzedniej generacji, bardziej odporny na zabrudzenia, lekki i doskonale wyważony dla komfortu użytkowania.

Nowy realme 12+ 5G to wyjątkowe wrażenia dzięki ekranowi AMOLED 120 Hz, a także pojemnej baterii o pojemności 5000 mAh, która zapewnia niemal pełny dzień użytkowania i immersyjnemu dźwiękowi.

realme 12 5G: szybki bohater 5G

realme 12 5G może poszczycić się potężnym procesorem Dimensity 6100+ 5G, który wykorzystuje architekturę 8-rdzeniową i technologię procesu 6 nm, aby bezproblemowo spełniać wymagania użytkowników. Dzięki dużej pamięci RAM do 8 GB oraz 256 GB pamięci ROM smartfon działa płynnie w każdej sytuacji, nawet przy jednoczesnym obsługiwaniu wielu funkcji.

Model ten został wyposażony w najlepszy w swoim segmencie główny aparat o rozdzielczości 108 MP z 3-krotnym zoomem optycznym, który zapewnia wyjątkową klarowność obrazu. Jego istotną cechą jest wyświetlacz Sunlight FHD+, oferujący spektrum 16,7 miliona kolorów i rozdzielczość 2400*1080. Maksymalna jasność wyświetlacza wynosząca nawet 950 nitów zapewnia czytelność w każdych warunkach oświetleniowych. realme 12 5G nawiązuje do luksusowego designu zegarków i występuje w dwóch modnych kolorach: zielonym i fioletowym, oferując unikalny wygląd.

Oprócz estetyki, zapewnia on wydajność przy niskim zużyciu energii i jest wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh oraz szybkie ładowanie 45W SUPERVOOC. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z telefonu przez długi czas bez obaw o żywotność baterii, ograniczenia w przestrzeni dyskowej czy spadki wydajności, a realme 12 5G redefiniuje oczekiwania wobec smartfonów klasy średniej.realme 12x 5G: wzornictwo „lekkie jak piórko”

Ostatni z nowej rodziny realme 12 5G, model 12x 5G, to urządzenie, który wprowadza unikatowe wzornictwo do segmentu średniego. Wykorzystując nanoskalową fotolitografię, powierzchnia telefonu jest wykończona setkami tysięcy tekstur piór, które w świetle słonecznym ciekawie „grają” z przesuwającym się światłem i cieniem, jednocześnie podkreślając subtelny design smartfona. W połączeniu z cienką konstrukcją o grubości zaledwie 7,89 mm, realme 12x 5G można określić jako „lekki jak piórko”.

Co więcej, smartfon wyposażony w potężny chipset Dimensity 6100+ osiąga imponujący wynik ponad 415 800 punktów w teście AnTuTu. W połączeniu z ekskluzywnym trybem AI Boost, bez problemu radzi sobie z grami i wymagającymi zadaniami.Za sprawą certyfikatu TÜV SÜD na 48 miesięcy urządzenie gwarantuje płynność działania nawet po czterech latach użytkowania. Zapewnia również kompleksową trwałość dzięki normie szczelności klasy IP54 na wodę i kurz.

Ceny i dostępność

W związku z oficjalną premierą smartfonów z serii realme 12 5G producent przygotował wyjątkową ofertę cenową, która potrwa od 17 do 30 maja:

- realme 12+ 5G (12/512) w specjalnej cenie 1699 zł można nabyć w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik,Neonet, Max Elektro, a także na Allegro oraz realmeshop.pl. Cena regularna tego modelu wynosi 1899 zł.

- realme 12 5G (8/256) w specjalnej cenie 1299 zł można nabyć w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Max Elektro, a także na Allegro oraz realmeshop.pl. Cena regularna tego modelu wynosi 1399 zł.

Co więcej, realme wraz z operatorami sieci T-Mobile, Play oraz Plus przygotowało ofertę cash back, dzięki której każdy kto od 17 do 30 maja zakupi wybrane modele z serii realme 12 5G otrzyma 100 zł zwrotu na swoje konto.

- realme 12+ 5G (8/256) w specjalnej cenie 1599 zł (cena przed ofertą promocyjną to 1699 zł) – oferta dostępna u operatora sieci Plus i Play.

- realme 12 5G (8/256) w specjalnej cenie 1299 zł (cena przed ofertą promocyjną to 1399 zł) – oferta dostępna u operatora sieci Play oraz T-Mobile.

- realme 12x 5G (6/128) w specjalnej cenie 699 zł (cena przed ofertą promocyjną to 799 zł) – oferta dostępna u operatora sieci Play.

Chcąc skorzystać z oferty cash back należy zachować paragon lub fakturę dołączoną do zakup. Następnie, w terminie od 17 maja do 7 czerwca 2024 roku, konieczne jest zarejestrowanie zakupu na stronie realmemembers.pl oraz potwierdzenie rejestracji (w ciągu 48 godzin). Do rejestracji niezbędny jest numer IMEI urządzenia, który został umieszczony na pudełku zakupionego telefonu. W terminie 60 dni od daty pozytywnie zakończonej weryfikacji, w formie przelewu na rachunek bankowy (podany podczas rejestracji), zostanie dokonany zwrot w kwocie 100 zł

