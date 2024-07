i Autor: Shutterstock

Mycie auta

Reflektory w aucie będą jak nowe bez wizyty na myjni. Przekrój cytrynę, posyp ją i przetrzyj światła. Będą lśnić jak nigdy wcześniej

Czysty samochód, a zwłaszcza reflektory to bardzo ważna sprawa dla wielu kierowców. Z czasem niestety reflektory matowieją i niestety psuje to wygląd auta. Dlatego, jeśli chcesz przywrócić im dawny wygląd i blask, to koniecznie wypróbuj ten domowy sposób na czyszczenie reflektorów. Wystarczy, że przekroisz cytrynę na pół, dodasz sody i będziesz pocierać szkło przez kilka sekund.