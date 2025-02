Rossmann stawia na ofertę pet food. Nowa marka dla zwierząt

Wlej do ciepłej wody i umyj płytki na podłodze, a odpicujesz je na błysk. Będą czyste bez smug. Mycie płytek podłogowych

Rynek karm dla zwierząt wykazuje się stabilnością. Umacniający się trend humanizacji czworonożnych przyjaciół sprawia, że oferta produktów jest bardzo szeroka i różnorodna, a na znaczeniu zyskują produkty specjalistyczne, wysokiej jakości. W sprzedaży znajdziemy nie tylko karmy dostosowane do szczególnych potrzeb i wymagań żywieniowych zwierząt, ale również np. produkty wegańskie.

Wraz z rozwojem rynku pet food, karmy stają się coraz bardziej dostępne w różnych kanałach sprzedaży, w tym nawet w sieciach o zupełnie innym profilu podstawowym, takich jak drogerie Rossmann. Silny gracz rynku drogeryjnego już od dawna rozwija swoją półkę z produktami dla zwierząt. Dokonując zakupów kosmetycznych, klienci mogą również uzupełnić koszyk zakupowy o inne kategorie, w tym właśnie karmę dla psa czy kota.

Od stycznia br. półka z produktami pet food w Rossmannie zyskała dwie nowe marki. Josi to produkty wysokiej jakości dla psów oraz kotów, wśród których znajdziemy dobrze zbalansowane karmy suche, mokre oraz przekąski, odpowiadające różnym potrzebom żywieniowym pupili – od codziennego żywienia, karm bezglutenowych, przez produkty dla wrażliwych układów pokarmowych, po receptury dla szczeniąt i kociąt oraz dorosłych zwierząt. Druga marka wśród nowości to Green Petfood, pod którą kryją się pełnowartościowe, hipoalergiczne karmy suche dla psów, których receptury bazują na białku owadów jako jedynym źródle białka zwierzęcego. To propozycja dla pasów z alergią lub nietolerancją pokarmową na konwencjonalne diety mięsne i rybne.

– Pomimo dynamicznego rozwoju kanału online, wciąż dominuje sprzedaż stacjonarna produktów z kategorii pet food. Kanał tradycyjny to często punkt pierwszego kontaktu klienta z marką. Umacniający się trend humanizacji naszych czworonożnych pupili sprawia, że troszczymy się o nich, jak o pozostałych członków rodziny. Karmę dla zwierząt wybieramy z ogromną starannością, często doceniając fakt, że możemy wziąć produkt do ręki i lepiej zapoznać się z tym jak wygląda, jakie informacje podaje producent na opakowaniu oraz porównać z innymi propozycjami. Obecność produktu na sklepowych półkach buduje świadomość marki oraz wspiera opiekunów, zwłaszcza psów, w wyborze wartościowej karmy dla swojego pupila, co długofalowo przekłada się na zbilansowaną dietę zwierząt – komentuje Błażej Synowiec, Dyrektor ds. Sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej w firmie Josera, produkującej żywność dla zwierząt, która jest właścicielem marek: Josi oraz Green Petfood.

– Pewna grupa klientów ceni możliwość zakupu karmy przy okazji robienia innych, podstawowych zakupów i właśnie dlatego dostępność produktów np. w sklepach drogeryjnych Rossmann jest dla nich ogromnym udogodnieniem. Co ciekawe, badania pokazują, że głównymi decydentkami jeżeli chodzi o wybór karmy dla zwierząt są kobiety – pod tym względem profil zakupowy klienta doskonale się dla nas pokrywa. Warto także zwrócić uwagę, że na przestrzeni lat struktura zwierząt w Polsce bardzo się zmieniła. W tej chwili dominują małe, „domowe” rasy. Jest to szczególnie widoczne w dużych miastach. Ta grupa klientów chętnie próbuje nowych marek i produktów. Z uwagi na rozmiar pupila także cenią mniejsze opakowania. Tym bardziej cieszymy się, że dzięki dostępności naszych produktów na półkach Rossmann’a klienci będą mogli jeszcze łatwiej po nie sięgnąć – dodaje Błażej Synowiec.

Josi oraz Green Petfood, podobnie jak największa w portfolio Josera, to marki należące do grupy Erbacher the food family, która w biznesie żywności dla zwierząt operuje od ponad 80 lat. Produkty firmy są eksportowane na 80 rynków. W Nowym Tomyślu (woj. wielkopolskie) firma ma jedną ze swoich fabryk, a w tym roku zostanie otwarta kolejna.

Już od stycznia produkty Josi oraz Green Petfood są dostępne w całej Polsce, w drogeriach Rossmann ze strefą pet food! Producent zaprasza również na stronę josera.pl.

JosiDog Regular (900g) to bezglutenowa karma dla dorosłych, aktywnych psów. Jej receptura jest lekkostrawna. Zawiera 80% zwierzęcego białka surowego w całkowitym białku, pochodzącym z delikatnego mięsa drobiowego. Bez dodatku sztucznych barwników, aromatów i konserwantów.

JosiDog Mini (900g) to bezglutenowa sucha karma dla psów wszystkich ras miniaturowych. Bezglutenowa receptura zapewnia najlepsze przyswajanie pokarmu i pyszny smak. Zawiera 78% zwierzęcego białka surowego w całkowitym białku z delikatnego mięsa drobiowego i smacznej kaczki.

JosiCat Tasty Beef (650 g) to pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów niewychodzących i wychodzących. Jej receptura zawiera 78% białka zwierzęcego, w tym pyszną wołowinę. Jest zbilansowana i dobrze tolerowana, bez dodatku sztucznych barwników, aromatów i konserwantów.

JosiDog Meat Sticks jagnięcina (33 g) lub JosiDog Meat Sticks kurczak (33 g) to soczysta przekąska o dużej zawartości mięsa dla dorosłych psów, bez dodatku zboża, cukru oraz barwników i sztucznych wzmacniaczy smaku. Opakowanie 33 g zawiera 3 oddzielnie zamknięte przysmaki Meat Sticks

JosiCat Meat Sticks kurczak i kaczka (35 g) lub JosiCat Meat Sticks łosoś i pstrąg (35 g) to delikatne, mięsne gryzaki dla dorosłych kotów, bez dodatku zboża, cukru oraz barwników i sztucznych wzmacniaczy smaku. Opakowanie 35 g zawiera 7 oddzielnie zamkniętych przysmaków Meat Sticks

Green Petfood, karma hipoalergiczna InsectDog (900 g) została opracowana specjalnie dla dorosłych psów z alergią lub nietolerancją pokarmową na konwencjonalne diety mięsne i rybne. Zawiera 100% białka owadów jako jedyne źródło białka zwierzęcego.

Green Petfood InsectDog Denties (180 g) to przekąska dentystyczna dla psów ze zrównoważonym białkiem z owadów i przyjazną dla uzębienia celulozą, która pomaga w regularnej pielęgnacji jamy ustnej, bez zboża i glutenu.

i Autor: materiały prasowe Josi oraz Green Petfood