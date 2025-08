Rowerzysto, o tym warto wiedzieć!

Niezależnie do tego, czy na wycieczkę rowerową udajemy się do pobliskiego lasu, dookoła jeziora czy też poruszamy się w mieście – warto dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego.

Rowerzyści popełniają te błędy najczęściej

Jazda na rowerze – choć kojarzy się z rozrywką – nie zwalnia nas z obowiązku stosowania się do zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Brak wyobraźni, nieznajomość podstawowych przepisów i brawura może nas wiele kosztować. Okazuje się, że do najczęściej popełnianych przez rowerzystów wykroczeń należą m.in.: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu np. kierowcom aut, nadmierna prędkość, niewłaściwe wymijanie innych pojazdów, jazda na rowerze pod wpływem alkoholu i nieprawidłowe skręcanie. A czy ty sygnalizujesz innym na drodze, że planujesz skręcić rowerem w lewo lub w prawo? Czy wiesz, że kierowanie rowerem po spożyciu alkoholu grozi mandatem w wysokości 1500 zł? Nietrzeźwy rowerzysta może z kolei liczyć się z koniecznością zapłaty nawet 2500 zł! Zastanów się, czy warto tak ryzykować!

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Jeśli jesteś miłośnikiem dwóch kółek, to z pewnością wiesz, że poruszanie się po autostradach i drogach ekspresowych jest dla rowerzystów niedozwolone. Można natomiast poruszać się drogami publicznymi, ulicami miast – o ile w pobliżu nie ma trasy dedykowanej rowerzystom np. ścieżki rowerowej czy specjalnie wydzielonego pobocza. Jadąc ulicą należy pamiętać o tym, aby trzymać się blisko jej prawej krawędzi. Jeśli planujesz skręcić lub zatrzymać się – sygnalizuj to gestami rąk. Jeśli jakiś pojazd się zatrzymał, możesz go ominąć, zachowują bezpieczny odstęp (1,5 m), a jeśli jest w ruchu – manewr taki określa się jako wymijanie i należy tu zachować dużą ostrożność. Ma to zastosowanie zwłaszcza gdy na ruchliwej trasie powstanie zator drogowy, czyli korek. Nie można natomiast omijać pojazdów, które sygnalizują skręt lub czekają na otwarcie przejazdu.

Niezbędne wyposażenie

Polski rowerzysta wybierając się na wycieczkę rowerową powinien (obowiązkowo!) mieć co najmniej jeden sprawny hamulec, dzwonek, światło pozycyjne przednie (białe lub żółte) i tylne (czerwone) oraz tylny odblask w kolorze czerwonym. Warto też zakładać kask, który chroni głowę przed urazami. Jeśli zastanawiasz się, czy kask podczas jazdy na rowerze jest obowiązkowy, koniecznie obejrzyj poniższy film.

Czy można jeździć rowerem po chodniku?

Jeśli znajdujesz się przed przejściem dla pieszych i nie ma na nim zaznaczonego przejazdu dla rowerzystów – należy zsiąść z roweru i przeprowadzić go przez „zebrę”. A co w przypadku jazdy rowerem po chodniku? W Polsce jest to zabronione, ale są wyjątki. Po chodniku może przemieszczać się rowerzysta, który m.in. ma pod swoją opiekę dziecko w wieku nieprzekraczającym 10 lat (samodzielnie poruszające się na swoim rowerze). Jazda chodnikiem jest dozowlona, jeśli obok drogi z ograniczeniem prędkości powyżej 50 km/h nie ma drogi dla rowerów, a chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości. Kiedy jeszcze można jechać po chodniku? Jeśli jazda ulicą byłaby niebezpieczna dla ciebie lub innych uczestników ruchu ze względu na trudne warunki atmosferyczne np. mgłę i opady. Pamiętaj! Jadąc rowerem po chodniku, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym!

