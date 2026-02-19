Rozerwij i wsyp do koszyka air fryera. Rozpuści przypalony brud i odklei resztki jedzenia z frytkownicy beztłuszczowej. Czyszczenie air fryera

Regularne czyszczenie air fryera jest kluczowe dla jego długiej i efektywnej pracy, zapobiegając gromadzeniu się resztek i nieprzyjemnym zapachom.

Po każdym użyciu umyj kosz i szufladę ciepłą wodą z płynem, a wnętrze przetrzyj wilgotną ściereczką, usuwając okruszki.

Raz w miesiącu przeprowadź gruntowne czyszczenie, używając pewnego środka czyszczącego – rozkrusz go i wsyp do kosza, a następnie włącz urządzenie na 5 minut w 180°C.

Odkryj, jak prosto utrzymać swój air fryer w idealnej czystości i cieszyć się smakiem potraw bez przypalonego brudu!

Czyszczenie air fryera. Dlaczego to ważne?

Air fryer to urządzenie, które podbiło serca Polaków. Frytkownica beztłuszczowa oferuje zdrowszą alternatywę dla tradycyjnego smażenia - bez tłuszczu i utraty smaku przygotowywanych potraw. niewielkich rozmiarów urządzenie kuchenne, które piecze i smaży potrawy wykorzystując cyrkulację gorącego powietrza zamiast głębokiego tłuszczu. Zapewnia potrawom chrupkość na zewnątrz i soczystość wewnątrz. Oczywiście jeśli zależy nam, aby to kuchenne urządzenie służyło nam długo i efektywnie, niezbędne jest jego regularne i prawidłowe czyszczenie. Zaniedbanie tej czynności może prowadzić do gromadzenia się resztek jedzenia, nieprzyjemnych zapachów, a nawet wpływać na smak przygotowywanych potraw.

Jak wyczyścić air fryera?

Czyszczenie air fryera trzeba przeprowadzić po każdym użyciu. Dlatego, gdy urządzenie ostygnie, wyjmij kosz i szufladę. Umyj je ciepłą wodą z płynem do naczyń. Jeśli resztki jedzenia przywarły, namocz kosz w wodzie na kilkanaście minut. Używaj miękkiej gąbki lub szczotki, aby nie porysować powłoki nieprzywierającej. Dokładnie opłucz i wysusz wszystkie elementy przed ponownym złożeniem. Zajrzyj też do wnętrza swojego air fryera. Delikatnie przetrzyj je wilgotną ściereczką, usuwając wszelkie okruszki i zabrudzenia. Jeśli zauważysz tłuste osady na elemencie grzewczym, możesz użyć ściereczki nasączonej octem lub specjalnym odtłuszczaczem.

Rozerwij i wsyp do koszyka air fryera. Rozpuści przypalony brud

Oprócz dokładnego wymycia urządzenia po każdorazowym skorzystaniu z niego, należy raz w miesiącu przeprowadzić gruntowne czyszczenie air fryera. Wówczas warto poświęcić air fryerowi więcej uwagi. Poza standardowym myciem kosza i szuflady, możesz zastosować domowy sposób na czyszczenie frytkownicy beztłuszczowej, który ułatwi usunięcie uporczywych zabrudzeń i neutralizacji zapachów. Rozkrusz lub rozerwij tabletkę do zmywarki i wsyp ją do koszyka oraz misy urządzenia. Włącz urządzenie na 5 minut i ustaw temperaturę 180°C. Po zakończeniu programu wyjmij misę i przepłucz ją pod bieżącą wodą, a przypalony brud sam się odklei. Tabletka do zmywarki z łatwością usunie nawet najgorsze zabrudzenia z air fryera i pomoże zneutralizować zapachy.

