Domowe rytuały na szczęście

Rozgnieć ziele angielskie i połóż pod wycieraczką. W ten sposób przegonisz pecha i wyplenisz złą energię. Magiczne właściwości ziela angielskiego

kaja 9:37

Magiczne właściwości ziela angielskiego. Zrób to, a przyciągniesz do siebie szczęście i odgonisz pecha. Owoce korzennika lekarskiego (Pimenta dioica) najczęściej stosowane są w kuchni jako przyprawa. Walory ziela angielskiego to przede wszystkim przepiękny zapach i intensywny smak. Posiada ono wiele prozdrowotnych właściwości. Niewiele osób wie, że dawniej ziele angielskie miało też swoje magiczne zastosowanie. Przeganiało pecha oraz usuwało klątwy.