Rozlałam to przypadkiem na płytki w kuchni. Po chwili fugi były czyste jak zaraz po remoncie. Sposób na czyszczenie fug

Brudne fugi w kuchni to częsty problem, a ich czyszczenie bywa wyzwaniem.

Pewien przypadek ujawnił niezwykle skuteczny, a zarazem prosty sposób na przywrócenie fugom dawnej czystości.

Chcesz poznać sekret czystych fug bez wysiłku i silnej chemii? Odkryj, jak to zrobić!

Rozlałam to przypadkiem na płytki w kuchni. Po chwili fugi były czyste jak zaraz po remoncie

Brudne fugi między płytkami to jeden z najczęstszych problemów jakie napotykamy podczas porządków w domu. Niestety te wąskie spoiny bardzo szybko chłoną kurz, błoto, tłuszcz i inne zabrudzenia, przez co tracą swój pierwotny kolor, a podłoga wygląd. A to co jest najtrudniejsze w tym wszystkim to fakt, że wyczyszczenie fug na podłodze to prawdziwe wyzwanie. Niezwykle ciężko jest doprowadzić je do dawnego stanu i dla wielu osób wiąże się to ze stosowaniem silnej chemii i pracochłonnym szorowaniem każdego centymetra spoin szczoteczką. Jednym z najtrudniejszych w utrzymaniu czystości pomieszczeń w domu jest niewątpliwie kuchnia. To w niej gotujemy, smażmy, przyrządzamy potrawy i jemy. Niejednokrotnie też resztki jedzenia potrafią wylądować na podłodze. Z czasem brud i tłuszcz odkłada się w fugach. Jak wyczyścić takie fugi? Ja przypadkiem odkryłam świetny sposób na czyszczenie spoin między kafelkami, kiedy przypadkiem rozlałam na płytki w kuchni odrobinę wody utlenionej. Po chwili zauważyłam, że fugi stały się czyste i jasne jak kiedyś.

Domowe sposoby na czyszczenie fug na podłodze

Czym jeszcze można wyczyścić fugi, aby były czyste i białe? Wiele osób sięga po silne preparaty do fug, które można kupić w specjalistycznych sklepach. Niektórzy zachęcają również do skorzystania z domowych sposobów na czyszczenie fug. Są ekologiczne i z pewnością bardziej bezpieczne dla naszej skóry. Jednym z nich jest czyszczenie białych fug pastą do zębów. Wystarczy nanieść ją na zabrudzone spoiny i dokładanie wyszorować szczoteczką. Do czyszczenia fug można również zastosować sodę oczyszczoną. Wymieszaj sodę z odrobiną wody, aby powstała gęsta pasta i rozprowadź ją na fugach. Pozostaw na 20 minut, po czym wyszoruj, a na koniec zmyj letnią wodą.