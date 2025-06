Rozsiądź się wygodnie z Tylko Nowość: sofa Smooth.

Design, który się nie starzeje

Forma spotyka funkcję w systemie zaprojektowanym tak, by pasował nie tylko do indywidualnego stylu, ale i do codziennego rytmu życia. Niezależnie od tego, czy urządzasz mały kącik w mieszkaniu, czy przestronny salon w domu – sofa Tylko bez trudu dopasuje się do twoich potrzeb i trybu życia.

Za projektem stoi Krystian Kowalski – uznany polski designer, nagrodzony tytułem Designera Roku, którego prace trafiły do kolekcji Muzeum Narodowego. Wrażliwość na formę, precyzja i nowoczesne podejście do technologii łączą się tu z filozofią Tylko.

Do wyboru jest ponad 20 modułów – od foteli i puf, po szezlongi i kompaktowe sofy, a wszystkie elementy można dowolnie konfigurować tak, aby idealnie pasowały do twojej przestrzeni. Obicie dostępne jest w dwóch starannie wyselekcjonowanych tkaninach – wełnie i sztruksie* – dostępne w palecie kolorów od głębokich, nasyconych tonów po subtelne, neutralne odcienie. Kolory można swobodnie mieszać między modułami, tworząc bardziej wyrazisty efekt, albo utrzymać je w jednej tonacji dla subtelniejszego wykończenia. Wełna wprowadza do wnętrza ciepło, natomiast sztruks, dzięki swojej wyrazistej fakturze, dodaje głębi, tekstury i unikatowego charakteru. Każdy element powstaje na zamówienie i jest w pełni personalizowany za pomocą intuicyjnego konfiguratora Tylko – z możliwością dopasowania układu, wymiarów, tkaniny, koloru i głębokości siedziska.

Komfort szyty na miarę

U podstaw projektu sofy Smooth leży zrozumienie, że komfort nie jest taki sam dla wszystkich. Jedni lubią się rozsiąść, inni przysiąść na chwilę w biegu dnia. Leżą, drzemią, wyciągają nogi, a wszystko to dzieje się na jednej sofie. Dlatego właśnie wygoda była kluczowym elementem projektu od samego początku.

Każde siedzisko, certyfikowane pod względem ergonomii, gwarantuje komfort w każdej pozycji i ułożenia ciała. Regulowane poduszki lędźwiowe i zagłówki można obracać między pozycją wyprostowaną a odchyloną. Sprężyny kieszeniowe minimalizują punkty nacisku, oferując elastyczne i równomierne podparcie. Pianka o wysokiej gęstości gwarantuje trwałość konstrukcji i miękkość, zachowując kształt i wygodę na długie lata.

„Ergonomiczna forma sprawia, że sofa Smooth naprawdę wyróżnia się komfortem. Każda linia zaprasza do relaksu, a modułowość pozwala jej dopasować się do ciebie i twojego stylu życia. Liczy się nie tylko wygląd – ale to, jak żyje się z nią na co dzień.” — Krystian Kowalski, projektant sofy Smooth

„ Sofa Smooth to naturalna kontynuacja naszej filozofii – przemyślanego projektowania i podejścia skoncentrowanego na użytkowniku – przeniesiona z mebli do przechowywania na sposób, w jaki siedzimy. Salon to przestrzeń w ciągłym ruchu: zmieniamy ustawienie, przestawiamy meble, dopasowujemy ją do siebie. Sofa Smooth powstała z myślą o tym, by odpowiadać na te potrzeby – zarówno formą, jak i funkcją.” — Jacek Majewski, Co-Founder, Tylko

Sofa Tylko może zostać dostarczona bezpośrednio do wybranego pomieszczenia i ustawiona dokładnie tam, gdzie chcesz. Dla jeszcze większej wygody Tylko oferuje również opcję odbioru starej sofy i jej odpowiedzialnej utylizacji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wykończenie z tkanin premium od sprawdzonych dostawców to gwarancja trwałości i jakości – Smooth to mebel przyszłości, w pełnym tego słowa znaczeniu. Smooth z nazwy i charakteru – dopracowany w każdym detalu.

i Autor: materiały prasowe Tylko